川普要求協助解除荷莫茲海峽封鎖 威脅北京延後川習會

美國總統川普接受英國金融時報（FT）專訪表示，他正施壓北京當局協助解除伊朗荷莫茲海峽的封鎖，也因此可能延後原定本月底和中國大陸國家主席習近平舉行的高峰會。但美國財長貝森特16日淡化川習會可能延期的影響，強調市場無需做出反應，並透露美中談判的情況不錯。

貝森特也表示，美國正允許伊朗油輪航經荷莫茲海峽。西德州原油期貨早盤應聲跌3%至約每桶95美元，布蘭特原油期貨則跌近1%，報每桶102.21美元。

川普告訴FT，他希望本月底前往北京和習近平會面前，中方能先協助解除海峽封鎖。他說：「我們希望在那之前就知道結果。時間還很長。」他也提到，他出訪大陸可能往後延，但並未說明延後多久。

貝森特16日在CNBC上則說，要是川習會延期，是因「總統想留在華府協調戰爭行動，此時出訪國外，也許並非最佳時刻。」他提及，外頭有不實說法，倘若川習會延後，是由於川普要求中國大陸須先協助重啟荷莫茲海峽，這是一派胡言。

貝森特和美國貿易代表葛里爾，剛結束與中方一天半的貿易談判。他說，會議情況「相當不錯」，雙方討論購買農產品等美國商品；美方也解釋，對等關稅遭裁定違法後，華府正在重新開徵。

針對全球憂慮能源供給，貝森特預測油價或許會在幾個月後，降至遠低於每桶80美元。他說，許多主流媒體試圖把這件事塑造成危機，但其實不然，這將會結束，他不知道要幾周，但落幕後世界會更安全，能源供給也會更充足。

在接受FT訪問前，川普已向中國大陸、法國、日本、南韓及英國喊話，呼籲「團隊合作」，以開啟這條占全球五分之一原油運量的咽喉要道。川普表示，「那些受惠於這條海峽的人，有責任協助確保那裡平安無事，這才合情合理」，「若不回應，或是消極以對，我認為這對北約的未來會非常不利。」