伊朗衝突與荷莫茲海峽關閉 阿聯國營石油公司減產逾半

路透引述兩名消息人士報導，伊朗衝突與荷莫茲海峽關閉，使阿拉伯聯合大公國國營的阿布達比國營石油公司（ADNOC）被迫實施大規模停產措施，每日產量已減少逾一半。

消息人士16日表示，阿聯的富查伊哈（Fujairah）港原油裝載作業已經暫停，該港是燃料補給與石油儲存的主要樞紐，此次停擺源於一起無人機攻擊。此前，該港作業才在15日恢復，原因是周末曾發生另一起攻擊。這兩名人士說，這個暫時關閉油井的停產措施，影響範圍涵蓋陸上和離岸生產。

Kpler數據顯示，戰爭爆發前，ADNOC每日出口略多於100萬桶的Upper Zakum原油、接近70萬桶的達斯混合原油（Das Blend），以及約23萬桶來自Umm Lulu油田的原油。