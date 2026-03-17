川普喊護航荷莫茲碰釘子 日回應目前無計畫 韓說未決定

Axios引述消息人士報導，川普希望促成一個多國聯盟，為打開荷莫茲海峽航道護航，甚至考慮派兵奪取伊朗哈格島的儲油設施；另據華爾街日報報導，美國最快本周宣布多國已同意組建護航聯盟。不過，日本說目前沒有護航計畫、南韓說還沒決定，澳洲表態不會派軍艦協助。

美國官員透露，川普希望本周能宣布組建多國護航聯盟，此外，若油輪仍出不了波斯灣，川普也考慮奪取哈格島的油庫，如此一來需要美軍派出地面部隊進駐。

川普14日在社群平台Truth Social發文說，美國和多國將派遣軍艦前往波斯灣，以重啟當地的商業運輸，他還呼籲中國大陸、法國、日本、南韓及英國提供協助。

川普15日在空軍一號聲稱，已獲得一些國家正面回應，也有幾國不希望捲入。但他不願對此多做詳述。他說，「有些國家擁有掃雷艦，這很好，有些國家則有某種船能幫上忙」。

日本首相高市早苗16日表示，日本政府並沒有派遣艦艇前往中東執行護航任務的計畫。高市在國會說：「關於派遣護航艦艇，我們尚未做出任何決定。我們正持續研議日本能個別採取哪些行動，以及在法律架構內能做些什麼。」

南韓國防部發布新聞稿回應說：「在做出決定前，我們將持續和美方保持密切溝通，同時謹慎評估局勢。」

未被川普點名的澳洲則表態不會派軍艦協防。澳洲基礎設施與交通部長金茵（Catherine King）接受澳洲廣播公司（ABC）電台訪問時說：「我們並不打算派遣船艦前往荷莫茲海峽。澳洲已經做好充分準備，來因應中東局勢引發的經濟危機，但我們沒有派艦的計畫。」

歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯在歐盟成員國外長會議中說，布魯塞爾當局正考慮兩種海軍任務，包括將護航紅海的「盾牌」行動擴大至波斯灣，或組成「志願者聯盟」，由成員國貢獻軍力。德國外長瓦德福則質疑延伸「盾牌」的效果，畢竟該行動成效不彰。

唐寧街英國首相府發言人15日表示，英相施凱爾和川普通話，討論重開荷莫茲海峽的必要性。法國總統馬克宏上周視察法軍航艦「戴高樂號」時重申，法方在中東的軍事參與僅限防禦性質，旨在避免成為交戰方。他並強調，「我們沒和任何人交戰」。

彭博分析指出，隨著美以對伊朗的戰爭進入第三周，川普面臨的壓力與日俱增。與此同時，各國和伊朗的非正式溝通管道日益增加，從印度到土耳其，許多國家都在尋求本國船隻安全通行荷莫茲海峽。

川普試圖透過宣稱迅速勝利和經濟復甦來消除外界擔憂，但彭博認為，這套說詞不夠有力。