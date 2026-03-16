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油輪通行荷莫茲海峽露曙光 國際油價下挫

中央社／ 倫敦16日綜合外電報導
3月16日，在美以與伊朗發生衝突之際，印度液化石油氣（LPG）運輸船「希瓦利克號」經荷莫茲海峽抵達印度古吉拉特邦蒙德拉港。路透社
3月16日，在美以與伊朗發生衝突之際，印度液化石油氣（LPG）運輸船「希瓦利克號」經荷莫茲海峽抵達印度古吉拉特邦蒙德拉港。路透社

由於市場對於更多船舶將能通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）抱持希望，國際油價今天大幅下跌。這條關鍵航道已因中東戰爭而幾乎停擺。

法新社報導，船舶追蹤網站MarineTraffic今天表示，一艘巴基斯坦油輪在自動識別系統（AIS）開啟的狀態下，成功通過荷莫茲海峽。

美國基準原油期貨合約西德州中級原油（WTI）下挫5%，來到每桶93.37美元。

國際基準油價北海布倫特原油（Brent North Sea）下跌超過2%，每桶報100.28美元。

以色列 伊朗 美國 國際油價 荷莫茲海峽 油輪

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