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油輪通行荷莫茲海峽露曙光 國際油價下挫
由於市場對於更多船舶將能通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）抱持希望，國際油價今天大幅下跌。這條關鍵航道已因中東戰爭而幾乎停擺。
法新社報導，船舶追蹤網站MarineTraffic今天表示，一艘巴基斯坦油輪在自動識別系統（AIS）開啟的狀態下，成功通過荷莫茲海峽。
美國基準原油期貨合約西德州中級原油（WTI）下挫5%，來到每桶93.37美元。
國際基準油價北海布倫特原油（Brent North Sea）下跌超過2%，每桶報100.28美元。
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