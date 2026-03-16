美以空襲伊朗 旅芬逾萬伊朗裔與親屬音訊全斷

美國與以色列對伊朗發動空襲已逾兩週，旅居芬蘭的超過1萬2000名伊朗僑民與家鄉親屬近乎完全失聯。伊朗境內網路中斷，國際電話難以接通，無論是電子郵件或即時通訊軟體都無法傳遞訊息，家人生死不明，僑民焦慮萬分。

這場空襲自2月28日展開，根據伊朗官方統計，死亡人數已突破1250人，其中多數為平民，包含約200名兒童。伊朗全國網路中斷至今將近兩週，雖然境內仍可撥出電話，但從芬蘭卻無法打通。

少數民眾設法透過衛星網路服務星鏈（Starlink）維持對外聯繫，但費用高昂，伊朗當局更已逮捕多名使用者。

據芬蘭國家廣播公司（Yle）報導，一名旅居芬蘭的伊朗裔民眾透露，飛彈攻擊無所不在，他認識的一個家庭為了躲避在德黑蘭（Tehran）的轟炸，特地遷往西北部投靠親戚，不料抵達當天，該城市也遭飛彈擊中，連親戚家所在的街區隨後也淪為轟炸目標。

這場空襲也在旅芬伊朗社群中激起立場鮮明的分歧。據報導，部分君主派人士公開支持空襲，視其為推翻伊朗伊斯蘭政權的契機，日前在赫爾辛基廣場集會時手持末代沙王之子巴勒維（Reza Pahlavi）的肖像；另一派則舉起「伊朗不要戰爭」的標語，主張以民主方式取代現行體制，反對以武力達成政治變革。君主派人士甚至指控反戰者是伊斯蘭政權的同路人。

一名不願具名的受訪者對Yle表示：「醫院、學校、道路、水廠、油槽都被炸毀了。為什麼？我怎麼可能為此感到高興？」儘管僑民間對空襲立場各異，反對伊朗伊斯蘭政權仍是最廣泛的共識。

報導指出，長期以來，伊朗政府嚴密監控海外僑民。旅芬伊朗人指出，若在芬蘭公開批評德黑蘭當局，可能危及留在伊朗的家人安全。芬蘭安全情報局（Supo）去年首度將伊朗與俄羅斯、中國並列為在芬蘭境內從事諜報活動的國家。