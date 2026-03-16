美國總統川普要求護航荷莫茲海峽 主要國家最新回應一次看

對美國總統川普近日要求外國協助護航荷莫茲海峽，澳洲政府16日表明不會派軍艦前往。但華爾街日報15日引述美國官員報導，川普政府計畫最早本周就宣布，多個國家「已同意」組成護航的聯盟；但到底是在美以伊戰爭期間或戰後開始護航，這些國家和美方尚無定論。

川普15日在空軍1號聲稱，已獲得一些國家的正面回應，也有幾國不希望捲入。但他不願對此多做詳述。他說，有些國家擁有掃雷艦，這很好，有些國家則有某種船能幫上忙」。

歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯16日在歐盟成員國外長會議中說，布魯塞爾正考慮兩種海軍任務，包括將護航紅海的「盾牌」（Aspides）行動擴大至波斯灣，或組成「志願者聯盟」，由成員國貢獻軍力。德國外長瓦德福15日則質疑，鑒於「盾牌」的成效不彰，懷疑將該行動延伸至荷莫茲海峽的效果。

德國防長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）16日在柏林更直接開酸說，美國海軍那麼強大，那川普期望歐洲派「一小撮或兩小撮」的巡防艦去荷莫茲海峽做什麼？

佩斯托瑞斯更明言，對北約（NATO）來說，美以伊戰爭「不是我們的戰爭，我們至今都沒參戰」。德國政府發言人科內留斯（Stefan Kornelius）也說，在開戰前，「美以都沒先和我們商量」，川普政府在開戰時也明確地說，既不需要、也不想要歐洲幫忙。科內留斯表示，這場戰爭與北約無關，德國也沒打算遭捲入其中。

本周將訪美在白宮和川普舉行峰會的日本首相高市早苗16日在參議院預算委員會中說，日本政府正研究在本國法律範圍內採取必要因應措施的方法，接下來如何保護日本相關船舶和船員的生命安全，以及「我們能做什麼」，都在研究中。

高市還說，日方尚未接到相關要求。日本防衛大臣小泉進次郎16日也在上述委員會中指出，目前沒考慮派自衛隊。他15日晚間和美國國防部長赫塞斯通話約半小時。日媒報導說，由於19日就要舉行「川高會」，維持與川普的關係對高市很重要，因此難以完全拒絕他當面提出的支援美方要求，屆時她將如何應對？

根據日本朝日新聞14、15日所做的最新全國民調，對美國攻擊伊朗的「史詩怒火行動」，達82％的受訪者不支持，僅9%的受訪者支持。

青瓦台公關溝通首席祕書李圭淵16日則說，需審慎處理護航的問題，應在南韓與美國充分討論後決定，雙方保持密切溝通，青瓦台也設法了解美方對此的確切立場。1位青瓦台人士對韓媒說，韓美目前是透過非正式管道交換意見，而非正式管道。

澳洲基礎設施與交通部長金凱瑟琳16日接受澳洲廣播公司（ABC）訪問時說，坎培拉並未接到相關要求，也不會派軍艦前往荷莫茲海峽。她還說，澳方已清楚說明能提供那些協助，目前的支援重點放在阿拉伯聯合大公國，主要派軍機協防，這部分出於當地有不少澳洲公民的考量。

金凱瑟琳直言，「我們不會派軍艦赴荷莫茲海峽。我們很清楚那極為重要，但這不是我們打算協助的事，我們現在也沒提供這種援助」。

唐寧街英國首相府發言人15日表示，英相施凱爾和川普通話，討論重開荷莫茲海峽的必要性。法國總統馬克宏上周視察法軍航艦「戴高樂號」時重申，法方在中東的軍事參與僅限防禦性質，旨在避免成為交戰方。他並強調，「我們沒和任何人交戰」。