快訊

蘋果無預警推全新AirPods Max 2！定價17990元搭載H2晶片、主動式降噪升級

安啦！台指期強震後 押寶買盤進場、指數大漲300點

蔡依林演唱會驚魂瞬間 「真相之書」突失控歪斜畫面曝光

卡達外交部發言人：伊朗停止攻擊才可能進行外交談判

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
卡達協助調停加薩停火協議後，卡達外交部發言人安薩里1月20日在首都杜哈接受路透訪問。路透
卡達協助調停加薩停火協議後，卡達外交部發言人安薩里1月20日在首都杜哈接受路透訪問。路透

英國BBC報導，卡達外交部在每周記者會表示，只有伊朗停止攻擊，才有可能進行外交談判。

卡達外交部發言人安薩里（Majed al-Ansari）表示：「如果他們停止攻擊，我們就能透過外交途徑找到解決方法。但只要我們的國家受到攻擊，就不是成立相關委員會的時機。現在要採取非常有原則的立場保護國家，並要求他們立即停止攻擊我們。」

安薩里提及的委員會，是伊朗外交部長阿拉奇上周末提議，用以調查波斯灣國家民用基礎設施遇襲事件。伊朗否認鎖定這些設施。但安薩里斷然否認這個說法。

安薩里說，自戰爭開始以來，「針對民用目標的威脅和攻擊從未停止」，並指卡達14日攔截的一枚飛彈，其目標是首都杜哈一處住宅區。他表示，卡達當局當時決定發布疏散令，部分是因為伊朗媒體警告，住宅區和商業區的「特定公司和特定地區」將遭到攻擊。

美國公司如谷歌（Google）、美國運通（American Express）和微軟（Microsoft）都位於疏散區內。

安薩里表示，卡達正努力緩和危機，但他不清楚美國和伊朗之間是否有任何正式調解。

基礎設施 BBC 發言人 以色列 伊朗 美國

延伸閱讀

中東戰爭第3週 川普稱與伊朗對話仍無協議

美官員預測伊朗戰爭數週內結束 德黑蘭稱從未要求停火

以色列軍方：伊朗境內仍有數千個目標待打擊

和戰喊話…伊朗：美以空襲 伊拒停火

相關新聞

以色列空襲德黑蘭機場 伊朗已故最高領袖哈米尼專機被毀

以軍16日在社媒X寫道，對伊朗首都德黑蘭的麥拉貝德（Mehrabad）國際機場發動攻擊，摧毀2月28日被擊殺的伊朗前最高領袖哈米尼專機。

川普呼籲北約協助打通荷莫茲海峽 德國回應：這不是北約的戰爭

美國CNN報導，美國總統川普呼籲各國協助保持荷莫茲海峽暢通，德國總理梅爾茨的發言人回應，「這場戰爭與北約無關。這不是北約的戰爭」。川普先前威脅北約盟國，若不幫忙「未來會非常慘」。

卡達外交部發言人：伊朗停止攻擊才可能進行外交談判

英國BBC報導，卡達外交部在每周記者會表示，只有伊朗停止攻擊，才有可能進行外交談判。

傳伊朗新最高領袖重傷赴俄動手術 據報留莫斯科休養

有外媒報導，伊朗新任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼傷勢嚴重，已被送至俄羅斯動手術並留在當地休養。另有美媒表示，伊朗已故最高領袖...

幽默與策略較量？陸官媒解析美伊衝突心理戰：強者靠穿透力征服對手

中東局勢持續緊張，具新華社背景的新媒體「牛彈琴」16日評論，伊朗的反擊方式似乎正發生變化，伊朗在軍事與輿論戰場上持續回應美國與國際關注，以幽默、諷刺的方式表達立場，並批美國指真正的強者，從不靠音量征服對手，而是靠穿透力。

川普盼陸協助疏通荷莫茲海峽 學者：大陸不太可能派軍艦助美

美國總統川普在接受金融時報專訪時，要求盟友協助打通荷莫茲海峽，他也希望大陸能幫助疏通海峽，並聲稱他對大陸的訪問行程可能推遲。大陸國際關係學者、中國人民大學教授時殷弘向本報表示，大陸不太可能派軍艦前往，且如果川普將推遲視為一種壓力，那麼他必須假設北京出於國內政治原因希望峰會如期舉行。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。