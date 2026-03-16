卡達外交部發言人：伊朗停止攻擊才可能進行外交談判

英國BBC報導，卡達外交部在每周記者會表示，只有伊朗停止攻擊，才有可能進行外交談判。

卡達外交部發言人安薩里（Majed al-Ansari）表示：「如果他們停止攻擊，我們就能透過外交途徑找到解決方法。但只要我們的國家受到攻擊，就不是成立相關委員會的時機。現在要採取非常有原則的立場保護國家，並要求他們立即停止攻擊我們。」

安薩里提及的委員會，是伊朗外交部長阿拉奇上周末提議，用以調查波斯灣國家民用基礎設施遇襲事件。伊朗否認鎖定這些設施。但安薩里斷然否認這個說法。

安薩里說，自戰爭開始以來，「針對民用目標的威脅和攻擊從未停止」，並指卡達14日攔截的一枚飛彈，其目標是首都杜哈一處住宅區。他表示，卡達當局當時決定發布疏散令，部分是因為伊朗媒體警告，住宅區和商業區的「特定公司和特定地區」將遭到攻擊。

美國公司如谷歌（Google）、美國運通（American Express）和微軟（Microsoft）都位於疏散區內。

安薩里表示，卡達正努力緩和危機，但他不清楚美國和伊朗之間是否有任何正式調解。