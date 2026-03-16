川普呼籲北約協助打通荷莫茲海峽 德國回應：這不是北約的戰爭

美國CNN報導，美國總統川普呼籲各國協助保持荷莫茲海峽暢通，德國總理梅爾茨的發言人回應，「這場戰爭與北約無關。這不是北約的戰爭」。川普先前威脅北約盟國，若不幫忙「未來會非常慘」。

德國政府重申不會參與任何荷莫茲海峽的活動。這名發言人補充：「德國在戰爭爆發前沒考慮過參與這類活動，現在也不會考慮。」

德國外交部長瓦德福16日在比利時布魯塞爾告訴記者，他不認為北約在荷莫茲海峽相關議題上有發言權。

隨著伊朗戰爭持續且沒有結束跡象，德國總理梅爾茨近日發言更加直白。他上周批評美國鬆綁對俄羅斯的制裁，也表示他不清楚美國結束這場戰爭的計劃。