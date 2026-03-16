快訊

高雄行車糾紛一家3口持棍攔車 駕駛被打換檔暴衝…撞傷對方妻兒

持有股票大漲無法領榮民就養金？ 退輔會：趙衍慶前年因收入增加停發

拾荒老兵趙衍慶91歲病逝 曾砸200萬選北市長…去年發現有台積電身價大漲

聽新聞
0:00 / 0:00

川普呼籲北約協助打通荷莫茲海峽 德國回應：這不是北約的戰爭

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
北約秘書長呂特和德國總理梅爾茨9日在德國首都柏林的總理府會面。德國國旗（左起）、歐盟旗幟和北約旗幟當天在總理府外飄揚。美聯社
北約秘書長呂特和德國總理梅爾茨9日在德國首都柏林的總理府會面。德國國旗（左起）、歐盟旗幟和北約旗幟當天在總理府外飄揚。美聯社

美國CNN報導，美國總統川普呼籲各國協助保持荷莫茲海峽暢通，德國總理梅爾茨的發言人回應，「這場戰爭與北約無關。這不是北約的戰爭」。川普先前威脅北約盟國，若不幫忙「未來會非常慘」。

德國政府重申不會參與任何荷莫茲海峽的活動。這名發言人補充：「德國在戰爭爆發前沒考慮過參與這類活動，現在也不會考慮。」

德國外交部長瓦德福16日在比利時布魯塞爾告訴記者，他不認為北約在荷莫茲海峽相關議題上有發言權。

隨著伊朗戰爭持續且沒有結束跡象，德國總理梅爾茨近日發言更加直白。他上周批評美國鬆綁對俄羅斯的制裁，也表示他不清楚美國結束這場戰爭的計劃。

比利時 俄羅斯 CNN 以色列 伊朗 美國

延伸閱讀

川普要中國協助重啟荷莫茲海峽 CNN：中國不太可能配合

若不護航將推遲訪華！川普施壓陸促解封荷莫茲…陸外交部回應了

川普施壓北京促解封荷莫茲 大摩：為中美峰會添複雜性

中東戰爭第16天／川普不排除延後川習會 最新發展一次看

相關新聞

以色列空襲德黑蘭機場 伊朗已故最高領袖哈米尼專機被毀

以軍16日在社媒X寫道，對伊朗首都德黑蘭的麥拉貝德（Mehrabad）國際機場發動攻擊，摧毀2月28日被擊殺的伊朗前最高領袖哈米尼專機。

川普呼籲北約協助打通荷莫茲海峽 德國回應：這不是北約的戰爭

美國CNN報導，美國總統川普呼籲各國協助保持荷莫茲海峽暢通，德國總理梅爾茨的發言人回應，「這場戰爭與北約無關。這不是北約的戰爭」。川普先前威脅北約盟國，若不幫忙「未來會非常慘」。

伊朗新領袖被爆「在俄國動手術」！美媒曝現在德黑蘭實際掌權是這群人

伊朗新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）接班以來神隱至今，生死成謎。外媒16日報導稱，穆吉塔巴受傷被俄羅斯軍機送往莫斯科接受手術，正在俄羅斯總統普亭其中一處官邸的私人醫院接受照護。同時，美媒15日報導，美國情報單位分析指出，伊朗已故最高領袖哈米尼生前對交班次子穆吉塔巴有所疑慮，認為他不聰明，而且私生活有問題；而白宮認為現在實際掌權德黑蘭的是伊朗革命衛隊。

傳伊朗新最高領袖重傷赴俄動手術 據報留莫斯科休養

有外媒報導，伊朗新任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼傷勢嚴重，已被送至俄羅斯動手術並留在當地休養。另有美媒表示，伊朗已故最高領袖...

幽默與策略較量？陸官媒解析美伊衝突心理戰：強者靠穿透力征服對手

中東局勢持續緊張，具新華社背景的新媒體「牛彈琴」16日評論，伊朗的反擊方式似乎正發生變化，伊朗在軍事與輿論戰場上持續回應美國與國際關注，以幽默、諷刺的方式表達立場，並批美國指真正的強者，從不靠音量征服對手，而是靠穿透力。

川普盼陸協助疏通荷莫茲海峽 學者：大陸不太可能派軍艦助美

美國總統川普在接受金融時報專訪時，要求盟友協助打通荷莫茲海峽，他也希望大陸能幫助疏通海峽，並聲稱他對大陸的訪問行程可能推遲。大陸國際關係學者、中國人民大學教授時殷弘向本報表示，大陸不太可能派軍艦前往，且如果川普將推遲視為一種壓力，那麼他必須假設北京出於國內政治原因希望峰會如期舉行。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。