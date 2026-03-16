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傳伊朗新最高領袖重傷赴俄動手術 據報留莫斯科休養

中央社／ 德黑蘭16日綜合外電報導
有外媒報導，伊朗新任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼傷勢嚴重，已被送至俄羅斯動手術並留在當地休養。（路透）
有外媒報導，伊朗新任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼傷勢嚴重，已被送至俄羅斯動手術並留在當地休養。（路透）

有外媒報導，伊朗新任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼傷勢嚴重，已被送至俄羅斯動手術並留在當地休養。另有美媒表示，伊朗已故最高領袖哈米尼生前就對兒子穆吉塔巴接班抱持疑慮。

科威特「雅利達日報」（Al-Jarida）引述伊朗高層消息人士報導，出於健康與安全考量，穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）被秘密送至莫斯科接受手術。報導稱手術已順利完成，他目前正在莫斯科一間位於總統官邸園區內的醫院休養。

根據雅利達日報，俄羅斯總統普丁（VladimirPutin）本月12日致電伊朗總統裴澤斯基安（MasoudPezeshkian），親自提出這項醫療安排。同日晚間，56歲的穆吉塔巴就在醫護團隊陪同下，搭乘俄國軍機前往莫斯科。

以色列持續空襲伊朗之際，據悉伊朗情報部門決定將穆吉塔巴送往俄羅斯，是因擔憂國內醫療設施可能成為攻擊目標。

穆吉塔巴的父親哈米尼（Ali Khamenei）2月28日命喪美以兩國聯手空襲後，穆吉塔巴本月8日被任命為伊朗最高領袖。然而，由於他迄今遲未公開露面，外界對其生死及傷勢嚴重程度仍有諸多猜測。

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）日前則駁斥穆吉塔巴受傷的說法，強調新任最高領袖沒有問題，「他昨天才發表聲明，並正按照憲法履行職責。」

另一方面，哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，數名知情消息人士透露，美國情資顯示，哈米尼生前對由兒子穆吉塔巴繼任最高領袖持保留態度，因為哈米尼認為他不是非常聰明，不適合擔任領袖。

CBS指出，美國總統川普（Donald Trump）曾私下告訴身邊人士，他認為伊朗目前形同群龍無首，穆吉塔巴也可能已經身亡。

白宮認為，伊朗目前實際由伊斯蘭革命衛隊（IRGC）主導局勢，這意味著伊朗自1979年伊斯蘭革命以來建立的神權獨裁統治結構，正出現重大變化。

科威特 以色列 莫斯科 伊朗 美國

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