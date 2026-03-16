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衣索比亞上週山崩 州政府稱增至125死
衣索比亞上週發生山崩，南衣索比亞州（South Ethiopia）政府表示，死亡人數已增加至125人。
路透社報導，連日暴雨在加莫地區（Gamo Zone）多個地點引發一系列山崩，當局之前證實，截至12日已有70人罹難。
南衣索比亞州政府昨天公布，死亡人數已上升至125人。
州政府通訊辦公室在臉書（Facebook）發文指出，已有超過1萬1000人被迫撤離家園。
總理阿比（Abiy Ahmed）14日在社群平台X寫道，他當天前往山崩現場慰問當地居民，並承諾政府將提供協助。
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