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伊朗宣稱 對以色列美國戰爭首次發射Sejjil彈道飛彈

中央社／ 安曼15日綜合外電報導

約旦媒體報導，伊朗宣稱對以色列和中東地區美國資產的新一波打擊行動首度使用「硫磺石」（Sejjil）中程彈道飛彈，這型飛彈能以相對高精準度擊中整個中東地區的目標。

約旦新聞網站「門戶」（Al Bawaba）報導，伊朗電視台播出德黑蘭「真實承諾行動」（Operation TruePromise）第54波攻擊的執行畫面。根據伊朗說法，這是自2月28日戰爭爆發以來首次動用「硫磺石」飛彈。

不過據半島電視台（Al Jazeera）報導，伊朗去年6月與以色列爆發12天戰爭期間，便使用過這款飛彈。

「門戶」指出，「硫磺石」射程估計有2000至2500公里，酬載最重可達1000公斤，這是一款2段式固體燃料飛彈，代表伊朗飛彈計畫的重大進展。

這種飛彈與較舊的液體燃料飛彈不同，由於可存放在機動輸具上，且只需極少準備就能從輸具上發射，因此相較起來能迅速進入發射就緒狀態，存活力也更高。

美國 約旦 飛彈 以色列 伊朗

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