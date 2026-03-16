聽新聞
0:00 / 0:00
伊朗宣稱 對以色列美國戰爭首次發射Sejjil彈道飛彈
約旦媒體報導，伊朗宣稱對以色列和中東地區美國資產的新一波打擊行動首度使用「硫磺石」（Sejjil）中程彈道飛彈，這型飛彈能以相對高精準度擊中整個中東地區的目標。
約旦新聞網站「門戶」（Al Bawaba）報導，伊朗電視台播出德黑蘭「真實承諾行動」（Operation TruePromise）第54波攻擊的執行畫面。根據伊朗說法，這是自2月28日戰爭爆發以來首次動用「硫磺石」飛彈。
不過據半島電視台（Al Jazeera）報導，伊朗去年6月與以色列爆發12天戰爭期間，便使用過這款飛彈。
「門戶」指出，「硫磺石」射程估計有2000至2500公里，酬載最重可達1000公斤，這是一款2段式固體燃料飛彈，代表伊朗飛彈計畫的重大進展。
這種飛彈與較舊的液體燃料飛彈不同，由於可存放在機動輸具上，且只需極少準備就能從輸具上發射，因此相較起來能迅速進入發射就緒狀態，存活力也更高。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。