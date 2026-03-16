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幽默與策略較量？陸官媒解析美伊衝突心理戰：強者靠穿透力征服對手

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
美國總統川普正極力希望能夠打通荷莫茲海峽。圖為伊朗革命衛隊去年在荷莫茲海峽演習。（美聯社）
美國總統川普正極力希望能夠打通荷莫茲海峽。圖為伊朗革命衛隊去年在荷莫茲海峽演習。（美聯社）

中東局勢持續緊張，具新華社背景的新媒體「牛彈琴」16日評論，伊朗的反擊方式似乎正發生變化，伊朗在軍事與輿論戰場上持續回應美國與國際關注，以幽默、諷刺的方式表達立場，並批美國指真正的強者，從不靠音量征服對手，而是靠穿透力。

「牛彈琴」16日發布以「伊朗的反擊，越來越幽默了」為題的文章指，14日，德黑蘭一處油庫空襲現場冒起濃煙與火焰。伊朗最高國家安全委員會秘書長拉里賈尼15日稱，有傳言愛潑斯坦殘餘勢力可能策劃類似「911」的事件，以栽贓伊朗，但伊朗原則上反對恐怖行動，並未對美國人民開戰。拉里賈尼此言被解讀為提前澄清美國可能的「假旗行動」。若美境內發生恐怖事件，跟伊朗沒有關係，別栽贓伊朗。

文章解釋，「不得不說，伊朗的反擊，最近越來越幽默了。」在伊朗戰爭爆發前，美國最大焦點就是愛潑斯坦醜聞。美國權貴到愛潑斯坦島上，讓美國輿論為之嘩然，儘管川普百般否認，但不少美國人認為，作為愛潑斯坦曾經的「密友」，他難逃關係。因此拉里賈尼最近對話念念不忘愛潑斯坦，諷刺感拉滿。

文章指，現在伊朗反擊分為軍事與輿論兩個戰場。在軍事方面，伊朗導彈攻擊持續進行，精準度提升。在輿論方面，伊朗領導人的語氣越來越輕鬆幽默。文章舉例，對美國護航荷莫茲海峽的說法，伊朗革命衛隊海軍司令湯西里表示，只要能說服一艘美國軍艦來護送，伊朗保證不打那艘油輪，因為「美國軍艦不敢來」。

此外，伊朗外長阿拉格奇在接受外媒採訪時頻繁批評美國政策，他曾轉發報導指出，川普女婿庫許納一邊擔任中東特使，一邊為家族籌措50億美元資金，而在伊朗戰爭中陣亡的美軍士兵家屬需靠公眾捐款維持生活，藉此批評美國貧富差距。他還表示，美國人在伊朗監獄的安全取決於美方是否攻擊監獄，美方導彈需「長點眼」以免誤傷。

文章還稱，美國媒體關注荷莫茲海峽封鎖問題。白宮發言人表示，伊朗威脅封鎖海峽凸顯特朗普發動行動的必要性，但「牛彈琴」指，美方將結果倒推為原因，「言之鑿鑿不容置疑，美國人也夠幽默吧！」伊朗國會議長卡利巴夫也以「幽默」評論美國總統聲稱兩周內「擊敗」伊朗九次，稱其滑稽。

文章最後寫道，辱罵與恐嚇，絕不是戰鬥。一個人一個國家，不能總是賭咒發誓，那不代表多強勢；若總是說自己贏麻了，其實往往真輸慘了。文章認為，幽默才是真正的自信。敵人的各種攻勢，三言兩語化解。這考驗的是語言的藝術，更顯現的是品味是勇氣，是真正的自信。「真正的強者，從不靠音量征服對手，而是靠穿透力。」

以色列 伊朗 美國 德黑蘭

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