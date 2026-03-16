涉向敵國提供情報 伊朗警察首長：已逮捕500人

隨著以色列與美國軍方持續對伊朗境內目標進行打擊，伊朗警察首長今天表示，已逮捕500名涉嫌提供敵對勢力情報的人士。

路透社報導，伊朗警察首長拉丹（AhmadrezaRadan）指出，這些案件中，半數涉及嚴重事件，「其中包括提供攻擊目標資訊的人員，以及拍攝遇襲地點影像並外傳的人」。拉丹並未詳細說明逮捕行動發生的確切時間。

根據伊朗半官方的塔斯尼姆通訊社（Tasnim NewsAgency）報導，伊朗西北部20人被控向以色列發送伊朗軍事與安全資產的座標細節已遭逮捕。

至於遭空襲程度相對較少的伊朗東北部，塔斯尼姆通訊社報導指出，共10人被捕，部分人員被控蒐集敏感地點與經濟基礎設施的情報。

塔斯尼姆通訊社引述革命衛隊（RevolutionaryGuards）情報機構省分支單位的聲明指出：「當以色列與美國企圖侵略伊朗時，他們同步啟動聘雇傭兵與間諜，企圖發動騷亂作為下一步行動。」

一名聽取以色列軍事戰略簡報人士本週告訴路透社，以色列已開始根據地面情報人員提供的線索，將攻擊目標鎖定為安全檢查哨，這代表以色列對伊朗的襲擊進入了新階段。