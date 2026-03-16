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川普盼陸協助疏通荷莫茲海峽 學者：大陸不太可能派軍艦助美
美國總統川普在接受金融時報專訪時，要求盟友協助打通荷莫茲海峽，他也希望大陸能幫助疏通海峽，並聲稱他對大陸的訪問行程可能推遲。大陸國際關係學者、中國人民大學教授時殷弘向本報表示，大陸不太可能派軍艦前往，且如果川普將推遲視為一種壓力，那麼他必須假設北京出於國內政治原因希望峰會如期舉行。
時殷弘指出，川普主要是向美國盟友特別是日本發出呼籲。根據慣例和風險考量，中國不太可能派遣軍艦前往。
他強調，川普談的是「延後」而非「取消」峰會。但如果他將推遲視為一種壓力，那麼他必須假設北京出於國內政治原因希望峰會如期舉行。
時殷弘分析，武力打通荷莫茲海峽風險極大。但伊朗堅持封鎖同樣風險巨大，因為美國和以色列勢必會採取猛烈的打擊行動。總的來說美國仍佔優勢。
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