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9.27萬噸液化石油氣將抵 印度外交部：非利益交換

中央社／ 德里16日電
印度外交部長蘇杰生。（歐新社資料照）
印度外交部長蘇杰生。（歐新社資料照）

全球能源因中東衝突短缺，兩艘共載有9.27萬噸液化石油氣油輪將於今明兩天抵達印度，可望解燃眉之急。印度外交部長蘇杰生表示，船隻能否通過荷莫茲海峽都是以個案方式處理，並未以任何利益交換船隻通過海峽的權利。

美國以色列伊朗的衝突持續延燒，伊朗為此封鎖能源咽喉荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），讓船隻難以通行，全球能源供給告急。

荷莫茲海峽位於伊朗和阿曼之間，連接波斯灣（Persian Gulf）、阿曼灣（Gulf of Oman）和阿拉伯海（Arabian Sea），全球約20%的石油和天然氣都經由此航道運輸。

局勢危急之際，兩艘載有液化石油氣的油輪順利通過荷莫茲海峽，將於今明兩天依序抵達印度。

今日印度（India Today）報導，經過印度政府的外交斡旋，伊朗稍早放行兩艘印度油輪「希瓦利克號」（Shivalik）、「南達代維號」（Nanda Devi）通過荷莫茲海峽。

「希瓦利克號」載著超過4.5萬噸的液化石油氣，已經過荷莫茲海峽，預計今天將抵達印度古茶拉底（Gujarat）的蒙德拉（Mundra）港。

「南達代維號」則預計於明天在印度靠港，兩艘油輪一共載有9.27萬噸液化石油氣，有助緩解印度部分地區出現的供給壓力。

蘇杰生（S. Jaishankar）告訴印度經濟時報（TheEconomic Times），他與伊朗官員的會談獲得初步成果，雙方也會持續溝通，目前有兩艘印度油輪獲准通過荷莫茲海峽，但仍有許多懸掛印度國旗的船隻仍在等待通行機會。

蘇杰生澄清，每艘船能否通過荷莫茲海峽，都是以個案方式處理，印度與伊朗之間並沒有達成整套協議，「因此並未存在任何利益交換問題」。他說：「印度和伊朗有很好的關係，我們都認為如今發生這樣的衝突很不幸。」

蘇杰生大致談了印度應對能源危機處理的方針，也建議其他國家可以採取類似作法，他說：「從印度的角度來看，我們不能束手無策，最好能理性思考、協調合作、找到解決（問題）的方案，如果這能讓其他國家也參與進來，我認為這對世界會更有利。」

印度時報（Times of India）指出，上週油價因為中東衝突大漲，在2022年8月後首度飆破每桶100美元，部分分析師認為，隨著衝突持續，油價還會持續上漲。

伊朗新任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（MojtabaKhamenei）於12日發表談話時，強調伊朗將持續抵抗並封鎖荷莫茲海峽，以作為對抗美國和以色列的籌碼。

油輪 以色列 液化石油氣 伊朗 美國

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