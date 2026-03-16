伊朗戰爭衝擊能源市場 聯合國籲減少化石燃料依賴

聯合國氣候秘書今天將告訴歐盟決策者，伊朗戰爭引發能源市場動盪，是依賴化石燃料風險的「慘痛教訓」，並強調各國政府應推動經濟逐步減少對石油和天然氣的依賴。

路透社報導，歐盟雖然地理位置遠離中東危機，但全球能源價格飆漲已讓歐盟深感衝擊。自戰爭爆發後的兩週內，歐洲天然氣價格已暴漲50%。

聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）執行秘書斯帝爾（Simon Stiell）將在布魯塞爾一場活動上對歐盟官員及各國部長表示：「對化石燃料的依賴正剝奪國家安全與主權，取而代之的是屈從與成本上升。」

斯帝爾在事先準備的講稿中指出：「歐洲對化石燃料進口的依賴程度，高於幾乎所有其他主要經濟體。」他警告，對化石燃料的依賴讓消費者「完全受制於地緣政治衝擊與價格波動」。

歐盟超過90%的石油與80%的天然氣依賴進口。

歐盟領袖正緊急起草緊急措施，以保護消費者免受能源價格飆升影響，並避免2022年歐洲能源危機重演。當時俄羅斯削減天然氣供應，導致價格飆升至歷史新高。

斯帝爾將警告，繼續依賴化石燃料「完全是幻想」，並指出轉向風能與太陽能等可再生能源，能帶來更低價的能源、創造綠能就業機會，以及穩定供應。

他表示：「對化石燃料進口百依百順，將讓歐洲永遠在危機中踉蹌而行。可再生能源則扭轉局勢，因為陽光並不依賴狹窄而脆弱的運輸海峽。」