伊朗新領袖被爆「在俄國動手術」！美媒曝現在德黑蘭實際掌權是這群人

伊朗新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）接班以來神隱至今，生死成謎。外媒16日報導稱，穆吉塔巴受傷被俄羅斯軍機送往莫斯科接受手術，正在俄羅斯總統普亭其中一處官邸的私人醫院接受照護。同時，美媒15日報導，美國情報單位分析指出，伊朗已故最高領袖哈米尼生前對交班次子穆吉塔巴有所疑慮，認為他不聰明，而且私生活有問題；而白宮認為現在實際掌權德黑蘭的是伊朗革命衛隊。

每日郵報報導，一名以色列安全官員15日晚間警告伊朗，以色列清楚穆吉塔巴人在何處。

同時，科威特媒體新聞報（al-Jarida）報導，普亭與伊朗總統裴澤斯基安通話時曾提出，願安排穆吉塔巴赴俄接受治療，最後獲得伊朗官員同意。報導引述接近伊朗領導層的人士指出，穆吉塔巴已在莫斯科完成手術，目前正在普亭一處官邸附設的私人醫院療養。不過，這項消息目前未獲得證實。

另一方面，CBS News引述多名情報圈消息人士稱，哈米尼並不希望56歲的穆吉塔巴掌權，原因是穆吉塔巴被認為才智不足，也不具備出任最高領袖的條件。知情人士還稱，哈米尼清楚兒子私生活方面存在一些爭議。

報導並指，川普私下曾對身邊人士表示，不確定有關穆吉塔巴的資訊是否還有意義，因為在他看來，伊朗目前幾乎處於群龍無首狀態，穆吉塔巴甚至可能已經身亡。

另外，白宮認為，現階段真正主導局勢的是伊朗革命衛隊，顯示伊朗自1979年伊斯蘭革命以來建立的神權統治體制，可能正出現重大變化。對此，美國中央情報局與白宮均拒絕置評。

川普13日受訪福斯新聞曾公開暗示哈米尼不信任穆吉塔巴。他說，「伊朗領導層沒了，第二代領導層也沒了，連第三層領導都陷入麻煩，而那並不是他父親原本屬意的人選。」

川普並形容穆吉塔巴是「無足輕重的人物」，直指這樣的人出任伊朗領袖「令人無法接受」，甚至暗示美方希望對伊朗下一任領袖的人選保有某種監督權。

若穆吉塔巴最終坐實領袖地位，他將成為伊朗自1979年伊斯蘭革命以來第3位最高領袖，前兩位分別為革命領袖何梅尼（Ayatollah Ruhollah Khomeini）與穆吉塔巴的父親哈米尼。由父傳子的安排格外敏感，因為伊朗當年革命的目標之一，正是推翻世襲君主體制。