分析：伊朗戰事川普陷8大難關 恐淪戰略災難

美國與以色列2月28日對伊朗開戰。分析指出，戰事目前衍生出8道難題且逐步發展到難以收拾的態勢，不斷擴大政經衝擊。

● 截至目前仍未能速勝

美國有線電視新聞網（CNN）指出，美國國會兩黨議員都在機密簡報時向川普政府施壓，要求說明戰爭目標與時間表，以及包括如何處理全球範圍連鎖影響的更長遠計畫。

據一些議員透露，他們幾未得到任何具體細節。在戰爭開打4天後的一場簡報，國務卿盧比歐（MarcoRubio）與多名五角大廈高層向議員們坦承，無法預測戰爭會持續多久。

一名與會者轉述，儘管川普本人幾小時前在白宮宣稱戰事約4到5週可成，但盧比歐卻告訴議員們「無法為這次行動設定時間表」，許多議員嚴厲質詢後仍不得要領，紛紛失望離開。

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）本月3日在橢圓形辦公室與川普會面時也敦促美方提出更具體的終局方案。幾天後他在柏林告訴媒體：「我們尤其擔心的是，顯然沒有一個共同計畫可以迅速而有說服力地結束這場戰爭。」

● 缺乏明確勝利定義

川普本週稍早在佛州對眾議院共和黨人說「我們在很多方面已經贏了」「但我們贏得還不夠。我們將用比以往更堅定的決心繼續前進，實現最終勝利，徹底結束這個長期存在的威脅」。

美國目標在「摧毀核設施」、「削弱軍事能力」與「政權更迭」之間搖擺。熟悉內部討論的人士及外交與能源專家表示，無論川普如何定義「最終勝利」，目前面臨的最直接威脅，就是不斷惡化的荷莫茲海峽危機。

● 導致荷莫茲海峽危機

位於伊朗南部海岸的荷莫茲海峽承載全球約20%的石油運輸，一旦長時間封閉就會推高能源價格並使全球經濟陷入動盪。

知情人士透露，開戰前川普政府官員不是沒評估伊朗封阻海峽的可能性。川普等人之所以放心，是因去年轟炸伊朗核設施後，對方並未干擾石油運輸，認為關閉海峽對經濟已然嚴峻的伊朗本身也會造成極大痛苦，不大可能出此下策，如今證明完全錯估德黑蘭意志。

● 伊朗出現新領導人 政權未垮

川普第一任內下令狙殺伊朗國安重要將領蘇雷曼尼（Qasem Soleimani）、去年6月轟炸伊朗核設施，這些行動引來的報復相對有限；今年1月伊朗最新一波全國示威潮，讓川普等人更堅信伊朗政權當下比過往更脆弱，要把握良機畢其功於一役。

然而2月28日開戰當天最高領袖哈米尼（AliKhamenei）遭美以炸死後，伊朗領導層反而更加團結。政權迅速任命新的強硬派最高領袖、哈米尼之子穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei），並在首次講話中誓言報復。

伊朗民間也未如預期出現「揭竿起義」。隨死亡人數上升，伊朗國內即便一些原本支持美以、認為這是推翻政權最後手段的人也開始動搖。

● 美以雙方目標發生分歧

川普本盼擊斃哈米尼後由屬意者接班，帶領伊朗走向對美國更友善的時代，後來發現原本看好的所有潛接班者也全都被以色列炸死。而以色列目標是徹底消滅伊朗政權。

川普日前說：「我們原本看好的人大多都死了，後來換一批名單，發現他們可能也死了。很快我們就不認識任何人了。」

智庫「華盛頓特區阿拉伯中心」（Arab CenterWashington DC）以巴問題負責人穆奈葉爾（YousefMunayyer）投書英國「衛報」指出，美以在這場軍事行動不僅人員目標有所分歧，在石油設施上亦然。

以色列不顧美方反對，襲擊德黑蘭石油設施，在伊朗首都造成宛如末日般場景，這不僅強化伊朗攻擊華府波灣盟國的石油設施決心，也讓油價飆升進一步加大川普壓力。

● 美國汽油價格上漲

伊朗的報復與威脅很快就讓荷莫茲海峽幾乎停擺，使全球每天多達2000萬桶石油供應被斷，推高國際油價並帶動汽油價格上升，在全球金融市場和美國民眾日常生活中產生連鎖效應。

華盛頓郵報指出，開戰以來美國國內汽油價格已飆升25%，農民正面臨肥料成本上升。在共和黨內部，油價飆升讓生活成本問題成為期中選舉對手的絕佳箭靶，也抹去川普上任以來在降低油價方面的所有進展。

在川普政府與其他西方政府內部，官員們現在正急忙尋找方法減輕衝擊，但釋出戰略儲油宛如杯水車薪、派海軍赴波灣護航難以推動等，問題不見解方。

● 對伊朗核子目標未竟全功

華郵引述外交官與分析人士指出，伊朗領導層現在可能比往日任何時候都更急於發展核武。伊朗仍掌握約440公斤、濃度60%可轉為武器級材料的濃縮鈾。

川普政府當前面臨的風險是，德黑蘭的核子立場可能已改變，強硬派勢力得到鞏固並可能願意研製初步的核武裝置。

中東研究所（MEI）高級研究員卡圖利斯（BrianKatulis）說：「我們捅了馬蜂窩，讓對方變得更加強硬。」

● 主動權淪入伊朗手中

華郵指出，美國當下似更深被捲入伊朗衝突。川普13日宣布美軍「徹底摧毀」伊朗重要能源轉運樞紐哈格島（Kharg Island）上所有軍事目標，不排除接下來擴大打擊島上石油設施。隔天，他進一步呼籲中、法、日、韓、英等國派艦一起協助打通荷莫茲海峽。

美方官員也在13日表示，將調遣一支駐紮日本的美軍陸戰隊遠征部隊到中東，包括2200多名陸戰隊兵力。

然而布魯金斯研究所（Brookings Institution）外交政策副總、美伊關係專家馬洛尼（Suzanne Maloney）表示，戰場上所取得成果與華府欲遏止伊朗成為區域威脅之間，仍存巨大落差。

她說：「我們在實現具體軍事目標方面取得可觀成功，但只要戰爭何時結束的主動權仍握於伊朗之手，並保有發展核武能力，就依然是一場戰略災難。」