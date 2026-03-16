川普才稱恐已身亡！伊朗新領袖深夜Telegram發聲 怒嗆美國討賠償

伊朗新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）接班以來神隱至今，生死成謎，連照片都被指是AI加工，美國總統川普還公開放話懷疑他可能已不在人世。未料就在傳聞滿天飛之際，穆吉塔巴的Telegram帳號15日深夜突然發文，嗆聲美國若不賠償，伊朗將摧毀同等價值的美國資產。

新華社15日報導稱，穆吉塔巴的Telegram帳號當日深夜發文，重申伊朗無論如何都「將向敵人索取賠償」，並強調如果敵人拒絕賠償，伊朗將拿走相應價值的資產；如果無法拿走，伊朗將摧毀同等價值的資產。

紐約郵報報導，穆吉塔巴接班哈米尼繼任最高領袖以來尚未公開現身，對於其健康狀況，各方說法不一，有消息稱他傷勢嚴重甚至陷入昏迷，也有消息指僅受輕傷、目前藏身安全地點。

分析人士認為，伊朗可能刻意讓他暫不露面，以在戰時維持政權強勢形象。

紐約郵報並引述BBC事實查核部門資深記者薩達里札德（Shayan Sardarizadeh）指出，Google的SynthID偵測發現，穆吉塔巴近期發布照片都經過AI技術加工過，而照片最初是2018年出席活動時所拍。

川普先前公開質疑穆吉塔巴是否仍在世，直言「我不知道他是不是還活著。到現在，沒人能證明他現身」，並補充，「我聽到的消息是他已經不在人世了」。

川普並提到，若穆吉塔巴真的還活著，最明智的做法就是投降；但他也承認，相關死訊目前仍只是傳聞。