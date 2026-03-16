伊朗革命衛隊前指揮官爆「新領袖輕傷」！警告日本1行動恐淪攻擊目標

伊朗革命衛隊前指揮官馬加迪姆13日受訪全日本新聞網（ANN）於15日晚間刊出，痛批美國總統川普是把世界推向第三次大戰的「瘋狂男子」，並透露聽說伊朗新任最高領袖穆吉塔巴僅受輕傷，且已親自下令封鎖荷莫茲海峽，而伊朗目前只動用1/3庫存武器；他同時警告，若駐日美軍基地被用於攻擊伊朗，日本也可能成為報復目標。

現為軍事分析家、仍為革命衛隊提供作戰建議的馬加迪姆（Hossein Kanani Moghaddam）認為，美以這次對伊朗動武是誤判也是戰略錯誤，整個中東都可能被捲入更大規模衝突。他把矛頭直接指向美國總統川普，稱伊朗敵視的不是美國人民，而是「要阻止一名瘋狂男子」失控，把世界推向第三次世界大戰。他並警告，若國際社會放任局勢持續升高，各國終將為此付出代價。

外傳新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）受傷毀容，馬加迪姆透露，聽說穆吉塔巴僅受輕傷，目前健康無礙。他宣稱，「穆吉塔巴並以全權總司令身分下令封鎖荷莫茲海峽，並揚言伊朗將把戰事持續到最終勝利為止」。

馬加迪姆稱見過穆吉塔巴很多次，並形容他在政治、軍事與安全領域都具有過人能力，且獲得廣泛支持。馬加迪姆並說美國在這場戰爭中一無所獲，「唯一做成的事，就是殺死最高領袖。但取而代之的，是一位比哈米尼更年輕且勇猛果敢的人物成為繼承者。」

談到荷莫茲海峽局勢，馬加迪姆證實，伊朗已在當地部署海底水雷，但目前尚未動用漂浮在海面的水雷。他表示，伊朗擁有多種不同型態的水雷，其中包括固定在海底、可在接近船隻時上升爆炸的型號，且這類水雷已部署在荷莫茲海峽，只是在未接獲命令前不會啟動。

他還警告，戰爭拖得越久，伊朗動用水雷的可能性就越高，甚至聲稱若美國及其盟友派艦艇進入荷莫茲海峽護航，對伊朗而言反而是「理想目標」。

馬加迪姆也點名日本，稱伊朗目前仍將日本視為朋友，但若伊朗掌握情報，確認駐日美軍基地被用於支援對伊朗的行動，那麼駐日美軍基地將成為攻擊目標，日本船舶也將無法通過荷莫茲海峽。他表示，現階段伊朗尚未認定日本是敵人。

ANN指出，馬加迪姆受訪後，美軍出現新動向，決定調派美軍駐沖繩「第31陸戰隊遠征隊」2500名隊員赴中東因應伊朗戰爭。

至於戰爭何時結束，馬加迪姆稱主導權在伊朗手中。他表示，伊朗目前只動用了庫存武器的1/3，且武器可在國內生產、不仰賴外援，因此即使戰事拖長也有能力支撐。

他還宣稱，若衝突長期化，美國與以色列最終恐在軍事與經濟上雙雙承受重創；美方最明智的做法，是承認錯誤、停止進一步攻擊、避免更多傷亡，並對伊朗作出賠償，以恢復地區和平與安全。