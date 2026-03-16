大陸對伊朗援助來了：20萬美元 慰問校園襲擊遇難者家屬

據中國駐伊朗大使館微信公眾號消息，3月15日，中國紅十字會向伊朗紅新月會提供20萬美元（約新台幣640萬元）緊急人道主義援助，交接儀式在中國駐伊朗大使館舉行。該援助將專門用於慰問與撫恤伊朗沙賈拉．塔伊耶貝（Shajarah Tayyebeh）小學襲擊事件中遇難師生的家屬。

中國駐伊朗大使叢培武與伊朗紅新月會國際事務副主席阿利什萬迪出席交接儀式。

叢培武表示，中方譴責一切針對平民與非軍事目標的無差別襲擊行為，襲擊學校、傷害兒童更嚴重違反國際人道法。他指出，中方願繼續支持伊朗人民渡過難關。正如大陸外長王毅所強調，作為中東國家的真誠朋友與戰略夥伴，中方願與中東國家共同踐行全球安全倡議，「還中東以秩序，還人民以安寧，還世界以和平」。

阿利什萬迪則對中方在伊朗困難時刻伸出援手表示感謝，稱此舉充分展現中方負責任大國形象，以及兩國人民守望相助的深厚情誼。

美國與以色列自2月28日起對伊朗展開空襲，沙賈拉．塔伊耶貝小學在襲擊中遭戰斧飛彈擊中。當地官員表示，事件至少造成175人死亡，其中大多數為兒童。