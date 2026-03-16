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川普傳考慮奪取伊朗哈格島 日、澳無意加入護航聯盟

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
哈格島在美軍轟炸前的衛星照。歐新社
哈格島在美軍轟炸前的衛星照。歐新社

Axios引述消息人士報導，美國總統川普希望促成一個多國聯盟，為打開荷姆茲海峽航道護航，甚至考慮派兵奪取伊朗哈格島的儲油設施。

美國官員透露，川普希望本周能宣布組建多國護航聯盟，此外，若油輪仍出不了波斯灣，川普也考慮奪取哈格島的油庫，如此一來需要美軍派出地面部隊進駐。

川普上周六在社群平台 Truth Social 發文說，美國和多國將派遣軍艦前往波斯灣，以重啟當地的商業運輸，他還呼籲中國大陸、法國、日本、南韓及英國提供協助。

日本首相高市早苗周一表示，日本政府並沒有派遣艦艇前往中東執行護航任務的計畫。

高市在國會說：「關於派遣護航艦艇，我們尚未做出任何決定。我們正持續研議日本能個別採取哪些行動，以及在法律架構內能做些什麼。」

南韓國防部發布新聞稿回應說：「在做出決定前，我們將持續和美方保持密切溝通，同時謹慎評估局勢。」

未被川普點名的澳洲則表態不會派軍艦協防。澳洲交通暨基礎建設部長金茵（Catherine King）周一接受澳洲廣播公司（ABC）電台訪問時說：「我們並不打算派遣船艦前往荷姆茲海峽。澳洲已經做好充分準備，來因應中東局勢引發的經濟危機，但我們沒有派艦的計畫。」

以色列 伊朗 美國

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