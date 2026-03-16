衛報解析：伊朗一手爛牌 為何能動搖美以主動權

伊朗戰爭剛爆發時，幾乎沒有人懷疑主動權掌握在美國與以色列手中，但如今情勢出現變化。

前伊朗革命衛隊指揮官Mohsen Rezaee周日表示，「戰爭何時結束，掌握在我們手中」，他要求美軍撤出波斯灣並賠償損失。三周前，德黑蘭高層似乎不可能如此自信。

戰事始於以色列突襲伊朗並擊斃最高領袖哈米尼。憑藉情報優勢，美以戰機在伊朗上空行動幾乎不受阻礙，打擊數千個目標。伊朗則以飛彈與無人機反擊，但多被攔截，目前僅造成12名以色列人死亡。

伊朗並將攻擊擴及波灣國家，它們雖能保護居民與關鍵基礎設施，未出現癱瘓性破壞。不過，攔截彈的庫存是否會耗盡引發討論，而波灣長期塑造的富人避風港形象也受重創。

衛報分析指出，儘管美以兩國每天仍以空襲展現壓倒性優勢，但戰略主動權可能正在流失。美國總統川普多次給出不同的戰爭時程，近期又暗示衝突將持續到伊朗被迫讓步為止。許多分析人士認為，美國正逐漸陷入一場遠比預期更漫長的戰爭。

局勢轉折的關鍵是伊朗關閉荷莫茲海峽。這條航道承載全球約五分之一的油氣運輸，封鎖導致油價飆升，川普面臨國內外要求停戰的壓力。

耶路撒冷希伯來大學軍事史教授Danny Orbach堅稱美以仍引領戰局，伊朗飛彈發射器即將耗盡，唯一選項是升高衝突，例如攻擊波灣國家與封鎖海峽，來迫使戰爭停止。他認為伊朗的經濟是否遭摧毀，取決於美國是否下令攻擊其石油設施。

倫敦國王學院教授Peter Neumann則認為伊朗已奪取主動權：「美國幾天來一直找不到應對封鎖的辦法」。川普呼籲盟國派遣軍艦協助重開航道，但至今無人響應，而即使展開護航行動，也難以保證航運安全。

他說，這意味海峽是否重開，最終取決於德黑蘭。儘管美以已重創伊朗軍事與經濟設施，政治效果卻有限。伊朗政權看似脆弱，卻仍然穩定，以色列國內也開始降低對政權更替的期待。