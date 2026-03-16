快訊

李貞秀質詢處女秀就吃閉門羹 劉世芳拒絕上台全程不發一語

簡立峰專欄／小龍蝦掀代理AI巨浪 哪些產業在海嘯前線

經典賽／S級球隊互尬！美國2:1險勝多明尼加 連3屆前進冠軍賽

聽新聞
0:00 / 0:00

中東戰爭第3週 川普稱與伊朗對話仍無協議

中央社／ 華盛頓15日綜合外電報導

美國總統川普今天表示，隨着戰爭進入第3週，美國正與伊朗進行談判，但德黑蘭方面尚未準備好達成結束戰爭的協議。

法新社報導，當被問及是否正透過外交手段來結束這場席捲中東、動盪全球市場的衝突時，川普在空軍一號上對記者表示：「是的，我們正在與他們對話。」但未具體說明此類談判的性質。

川普說：「但我認為他們還沒準備好。不過，他們已經非常接近（達成協議）了。」

伊朗外交部長此前曾否認與美國進行過任何談判。

川普表示，他不確定自己是否想達成結束戰爭的協議，「因為首先，沒有人知道你在跟誰談判，他們的大部分領導層已經被擊斃」。

伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khameini）以及其他數十名伊朗官員，已於2月28日美以聯軍發動攻擊的首日喪生。

然而川普堅稱：「他們非常想要達成協議。」

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）表示，伊朗對與美國談判不感興趣，藉此反擊川普的立場。

阿拉奇今天接受專訪時說：「我們足夠穩定且強大。我們只是在保衛我們的人民。」

他說：「我們看不出有任何理由要與美國人交談，因為當他們決定攻擊我們時，我們原本就正在與他們對談。與美國人談判並非什麼好的經驗。」

以色列 伊朗 美國

延伸閱讀

美官員預測伊朗戰爭數週內結束 德黑蘭稱從未要求停火

和戰喊話…伊朗：美以空襲 伊拒停火

中東盟友斡旋停火 川普「不感興趣」伊朗態度強硬

中東戰爭第15天／川普籲各國派艦護航 最新發展一次看

相關新聞

川普傳考慮奪取伊朗哈格島 日、澳無意加入護航聯盟

Axios引述消息人士報導，美國總統川普希望促成一個多國聯盟，為打開荷姆茲海峽航道護航，甚至考慮派兵奪取伊朗哈格島的儲油設施。

杜拜國際機場遭無人機攻擊！燃料槽起火 宣布全面暫停起降

杜拜已經暫停主要國際機場的航班運作，此前一架無人機擊中設施，並引發機場附近一座燃料儲存槽起火燃燒。

衛報解析：伊朗一手爛牌 為何能動搖美以主動權

伊朗戰爭剛爆發時，幾乎沒有人懷疑主動權掌握在美國與以色列手中，但如今情勢出現變化。

杜拜機場周邊燃料槽起火 當局：無人機事故所致

杜拜市政府今天表示，一起無人機相關事件引發杜拜國際機場附近的火災。在此同時，伊朗正針對這座波斯灣金融中心發動攻擊，此衝突...

首個打槍川普的國家！澳洲表態「不派軍艦護航荷莫茲」理由曝光

華爾街日報報導，美伊戰爭造成荷莫茲海峽實質封閉，國際油價狂飆引發能源危機，白宮上周末緊急磋商，希望組成多國聯軍護航荷莫茲海峽，但至今尚未談妥任何協議。澳洲16日開第一槍，表態不會派軍艦協防，理由是並未收到請求。

荷莫茲海峽何時重啟？從保險精算與地緣博弈看2026伊朗戰爭

當美以聯軍精準斬首伊朗最高領袖哈米尼，打擊伊朗的飛彈發射井、無人機工廠及革命衛隊指揮中心時，國際油價一度因預期「快速勝利」而回落。然而，這種樂觀情緒很快便煙消雲散。 全球產業界逐漸意識到，在地緣政治的棋局中，一場戰爭的結束與一條航道的重啟，可能是兩件完全獨立的事。德黑蘭的政權演變固然重要，但都比不上油輪何時能重新安全通過荷莫茲海峽來得緊迫。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。