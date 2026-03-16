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中東戰爭第3週 川普稱與伊朗對話仍無協議
美國總統川普今天表示，隨着戰爭進入第3週，美國正與伊朗進行談判，但德黑蘭方面尚未準備好達成結束戰爭的協議。
法新社報導，當被問及是否正透過外交手段來結束這場席捲中東、動盪全球市場的衝突時，川普在空軍一號上對記者表示：「是的，我們正在與他們對話。」但未具體說明此類談判的性質。
川普說：「但我認為他們還沒準備好。不過，他們已經非常接近（達成協議）了。」
伊朗外交部長此前曾否認與美國進行過任何談判。
川普表示，他不確定自己是否想達成結束戰爭的協議，「因為首先，沒有人知道你在跟誰談判，他們的大部分領導層已經被擊斃」。
伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khameini）以及其他數十名伊朗官員，已於2月28日美以聯軍發動攻擊的首日喪生。
然而川普堅稱：「他們非常想要達成協議。」
伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）表示，伊朗對與美國談判不感興趣，藉此反擊川普的立場。
阿拉奇今天接受專訪時說：「我們足夠穩定且強大。我們只是在保衛我們的人民。」
他說：「我們看不出有任何理由要與美國人交談，因為當他們決定攻擊我們時，我們原本就正在與他們對談。與美國人談判並非什麼好的經驗。」
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