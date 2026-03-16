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杜拜國際機場遭無人機攻擊！燃料槽起火 宣布全面暫停起降
杜拜已經暫停主要國際機場的航班運作，此前一架無人機擊中設施，並引發機場附近一座燃料儲存槽起火燃燒。
在事故發生數小時後，當地政府周一宣布暫停國際機場航班。該事件稍早迫使多架飛機在機場外空域盤旋等待，同時緊急團隊處理後續。杜拜媒體當局在社群平台 X 上貼文說，火勢已成功受到控制，且未傳出人員傷亡。
杜拜是全球最繁忙的國際航空樞紐，從伊朗戰爭爆發以來，當地已遭遇一連串攻擊，航班也因此頻繁受到干擾。這次停飛之前，數天前也曾因另一場攻擊而短暫中斷航班運作。
在杜拜國際機場營運規模最大的航空公司、同時也是全球最大國際航空公司的阿聯酋航空（Emirates）也證實航班已暫停，並呼籲旅客不要前往機場。
目前阿聯酋航空的航班數量遠低於平常營運水準，由於部分空域仍然關閉，航班班次仍受到限制。
根據航班追蹤網站Flightradar24的資料，在航班暫停後，部分航班已改降至杜拜世界中心機場（Dubai World Central Airport）。
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