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傳以色列面臨飛彈攔截器短缺 以外長否認

中央社／ 華盛頓15日綜合外電報導

以色列伊朗黎巴嫩真主黨交戰逾兩週之後，有媒體報導，以色列正面臨彈道飛彈攔截器緊急不足問題，以色列外交部長薩爾（Gideon Saar）今天予以否認。

美國新聞網站Semafor昨天引述一名不具名的美國官員的說法報導，以色列已經告訴華府，以國的彈道飛彈攔截器數量不足情況緊急。

薩爾被問到攔截器不足是否屬實，另外，以色列媒體報導以國準備與黎巴嫩直接會談，他表示：「這兩個問題的答案都是否定的。」

路透社報導，一名以色列軍方消息人士也否認攔截器有任何短缺，他表示以軍已為持久戰做好準備。

根據特拉維夫大學國家安全研究所（INSS）的資料，自2月28日美國與以色列對伊朗發動空襲以來，伊朗已經向以色列發射近300枚彈道飛彈，以及數百架無人機。

伊朗的盟友真主黨（Hezbollah ）自3月2日向以色列開火，也從黎巴嫩發射火箭彈，說這是為伊朗最高領袖哈米尼的遇害復仇。

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