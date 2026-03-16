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杜拜機場周邊燃料槽起火 當局：無人機事故所致
杜拜市政府今天表示，一起無人機相關事件引發杜拜國際機場附近的火災。在此同時，伊朗正針對這座波斯灣金融中心發動攻擊，此衝突源於上個月底爆發的中東戰爭。
法新社報導，杜拜媒體辦公室（Dubai MediaOffice）在社群平台X發文表示：「當局目前正處理無人機相關事件引起、發生在杜拜國際機場附近的火災。當局正採取一切必要措施，以確保所有人員的安全。」
聲明補充道：「杜拜國際機場周邊發生的無人機事故，波及其中一座燃料槽。民防團隊目前正全力控制火勢。迄今尚未傳出任何人員受傷。」
自戰爭爆發以來，伊朗無人機多次襲擊杜拜的重要交通樞紐，上週的一次攻擊造成4人受傷，並損壞了航廈大廳。
伊朗已向阿拉伯聯合大公國發射1800多枚飛彈與無人機，數量在本次衝突中居各受攻擊國之冠。儘管阿聯的防空系統攔截絕大多數飛行物，但這座金融樞紐的空中交通仍陷入混亂。
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