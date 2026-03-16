影／杜拜機場遭無人機襲擊！油槽竄出通紅火舌畫面曝

當美以聯軍精準斬首伊朗最高領袖哈米尼，打擊伊朗的飛彈發射井、無人機工廠及革命衛隊指揮中心時，國際油價一度因預期「快速勝利」而回落。然而，這種樂觀情緒很快便煙消雲散。 全球產業界逐漸意識到，在地緣政治的棋局中，一場戰爭的結束與一條航道的重啟，可能是兩件完全獨立的事。德黑蘭的政權演變固然重要，但都比不上油輪何時能重新安全通過荷莫茲海峽來得緊迫。

2026-03-16 09:25