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影／杜拜機場遭無人機襲擊！油槽竄出通紅火舌畫面曝
CNN報導，杜拜國際機場附近一座油槽16日凌晨起火，杜拜媒體辦公室表示，起火原因與「無人機相關事件」有關，目前尚未傳出人員傷亡。
杜拜媒體辦公室（Dubai Media Office）在社群平台X發布聲明指出，火警發生於當地時間凌晨4時前，民防單位已趕赴現場灌救，正全力控制火勢。官方並稱，截至目前為止，未接獲任何人員受傷通報。
路透報導，杜拜當局稱有無人機攻擊機場，擊中一座油槽。
根據社群流傳影片，可見機場附近竄起大片火舌，夜空下一團橘紅色烈焰，伴隨大量濃煙，畫面令人怵目驚心。
在此之前，伊朗無人機近期多次攻擊杜拜重要交通設施。根據報導，上周其中一起攻擊造成4人受傷，另有一處航廈登機區受損，顯示相關威脅仍持續升高。
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