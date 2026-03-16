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伊朗戰爭局勢動盪 歐盟將討論強化中東海軍任務

中央社／ 布魯塞爾15日綜合外電報導

外交官與官員表示，歐洲聯盟（EU）外交部長明天將討論加強在中東的小型海軍任務，但預計不會決定把任務範圍擴大到目前遭封鎖的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。

路透社報導，歐洲的盾牌（Aspides）任務成立於2024年，目的在保護紅海船隻免受葉門叛軍青年運動（Houthi）的襲擊。這項任務目前直接指揮一艘義大利軍艦與一艘希臘艦艇，還可以請求一艘法國船艦與另一艘義大利軍艦支援。

自從美國以色列2月28日開始攻擊伊朗以來，荷莫茲海峽基本上處於封鎖狀態，一些歐洲官員已在思考歐盟的盾牌任務是否能成為恢復波斯灣航行自由行動的一部分。

荷莫茲海峽是全球1/5石油與液化天然氣的運輸通道，伊朗有能力切斷這條海峽的交通，已對全球經濟構成嚴重威脅。

但歐盟官員與外交官表示，各國外交部長明天在布魯塞爾的討論，可能聚焦於歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）推動為這項任務增加更多艦艇的議題。

一名歐盟高階官員匿名討論內部協商時表示：「明天的討論將圍繞在如何讓更多成員國貢獻更多能力。」

德國外交部長瓦德福（Johann Wadephul）今天表示，這個以希臘語「盾牌」一詞命名的任務，甚至連在執行當前任務都成效不彰。

他接受德國第一電視台（ARD）訪問時說：「因此，我對於盾牌任務延伸到荷莫茲海峽是否能提供更大安全保障持懷疑態度。」

美國總統川普昨天呼籲中國、法國、日本、韓國、英國以及其他受荷莫茲海峽石油供應受阻衝擊的國家，加入重新開放航道的行動。

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