伊朗流言已經死亡 尼坦雅胡發布影片揶揄

以色列總理尼坦雅胡今天上傳自己手捧咖啡、與幕僚閒聊的影片，對伊朗國營媒體報導，並且在伊朗網路上流傳他已經死亡或受傷的傳聞作出回應。

路透社報導，上傳尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）加密通訊軟體Telegram帳號的這段影片在耶路撒冷郊外一間咖啡館拍攝，幕僚在片中詢問尼坦雅胡對於相關傳言的看法。

伸手拿起咖啡杯的尼坦雅胡一語雙關地對「死亡」作出回應。這個詞在希伯來語俚語中既可指「死亡」，也能形容「非常熱愛」某人或某事。

尼坦雅胡對幕僚說：「我超愛咖啡。你知道嗎？我也很愛我的人民。」

路透社比對存檔影像後確認該影片拍攝地點為那家咖啡館，並由該咖啡館今天上傳的多段尼坦雅胡造訪影像和照片，確認這趟行程的日期。

自從2月28日美國和以色列對伊朗發動攻擊以來，尼坦雅胡至少造訪過兩座遭到伊朗飛彈攻擊的城鎮，以及醫院、港口和軍事基地，但相關行程幾乎不開放媒體採訪，影片皆由總理辦公室統一發布。

尼坦雅胡鮮少接受以色列媒體專訪或召開記者會。自從戰爭爆發以來，他曾於12日召開首場記者會，採用與去年6月對伊朗為期12天戰爭時相同的線上方式進行。