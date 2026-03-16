聽新聞
0:00 / 0:00
以色列軍方：伊朗境內仍有數千個目標待打擊
伊朗戰爭進入第3週之際，以色列軍方表示，目前在伊朗境內仍有數千個目標待打擊，而且每天都會發現新的目標。
法新社報導，以色列軍方發言人德弗林（EffieDefrin）在電視簡報中表示：「我們有精準作戰計畫。我們在伊朗仍有數千個目標，而且每天都在確認新的目標。」
與此同時，以色列媒體報導，一枚伊朗飛彈的碎片擊中美國領事在耶路撒冷使用的住宅所在大樓，但美國國務院表示，美方人員並未受傷。
路透社報導，國務院發言人在聲明中表示，攔截飛彈後殘骸落在住宅區。
發言人說：「美國強烈譴責伊朗及其支持的恐怖主義民兵組織對區域內外交、軍事和民用設施的攻擊行為。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。