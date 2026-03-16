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以色列軍方：伊朗境內仍有數千個目標待打擊

中央社／ 耶路撒冷15日綜合外電報導

伊朗戰爭進入第3週之際，以色列軍方表示，目前在伊朗境內仍有數千個目標待打擊，而且每天都會發現新的目標。

法新社報導，以色列軍方發言人德弗林（EffieDefrin）在電視簡報中表示：「我們有精準作戰計畫。我們在伊朗仍有數千個目標，而且每天都在確認新的目標。」

與此同時，以色列媒體報導，一枚伊朗飛彈的碎片擊中美國領事在耶路撒冷使用的住宅所在大樓，但美國國務院表示，美方人員並未受傷。

路透社報導，國務院發言人在聲明中表示，攔截飛彈後殘骸落在住宅區。

發言人說：「美國強烈譴責伊朗及其支持的恐怖主義民兵組織對區域內外交、軍事和民用設施的攻擊行為。」

發言人 美國 恐怖主義 以色列 伊朗

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