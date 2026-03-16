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德國：對歐盟紅海護航行動擴至荷莫茲海峽態度保留
德國外交部長瓦德福今天表示，對於歐洲聯盟「盾牌」海軍任務範圍可能擴大至荷莫茲海峽一事，他抱持懷疑態度。
路透社報導，瓦德福（Johann Wadephul）指出，盾牌（Aspides）任務協助商業船運通過紅海「成效不彰」。
他在接受德國第一電視台（ARD）專訪時表示：「也因此，我非常懷疑將盾牌任務擴大至荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）能否帶來更高的安全性。」
盾牌任務始於2024年2月，目的在於因應與伊朗結盟的葉門什葉派叛軍青年運動（Houthi）以無人機和飛彈攻擊紅海（Red Sea）船隻。
自從2月28日美國和以色列對伊朗目標發動空襲以來，伊朗已經實質封鎖戰略航路荷莫茲海峽。美國總統川普14日曾表示，期待中國、法國、日本、韓國、英國等國派遣軍艦，協助此一全球石油供應要道的安全。
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