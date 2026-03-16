教宗良十四世再促中東停火 批評以神之名發動戰爭

羅馬天主教教宗良十四世今天再次呼籲中東和平，同時批評那些以宗教之名發動戰爭的人，表示「上主不能被黑暗徵召」。

法新社報導，教宗良十四世（Pope Leo XIV）對羅馬郊區進行牧靈訪問時表示：「目前，世界上有許多兄弟姊妹正遭受暴力衝突之苦，而這些衝突皆源於荒謬主張，認為戰爭能解決問題與分歧。」

「有些人聲稱這些致命決策牽涉上主之名，但上主不能被黑暗徵召。那些呼求祂名的人必須追求的是和平。」

稍早，這位美國籍教宗在梵蒂岡主持每週三鐘經祈禱時，也再次為中東「駭人聽聞戰爭暴力」的受害者祈禱，並且敦促對話與和平。

這位70歲的教宗說：「我再次向所有在學校、醫院和住宅區的襲擊中痛失所愛的人表達關懷。」

良十四世在提到黎巴嫩局勢尤其令人憂心的時候說：「我代表中東地區基督徒和所有善良的人們，向那些應該對這場衝突負責的人喊話：停火！重新開啟對話之路！暴力永遠無法帶來人們所期待的公義、穩定與和平。」