中東開戰迄今 12油輪闖「敵人浴缸」搶錢

路透十三日引述海事情報機構報導，自二月底開戰以來，至少十二艘油輪及貨輪為了數百萬美元的豐厚收益，鋌而走險穿越可能被布雷與飛彈攻擊的荷莫茲海峽。有希臘航運人士形容，這就像跳入「敵人的浴缸」。

根據上述機構，其中十艘為希臘業者營運、兩艘為中國大陸業者營運。

儘管風險極高，但這條航線的報酬同樣驚人。油輪每天的平均收益已創近六年來新高，船東單日包租收入可達五十萬美元（約台幣一六○○萬元）。業界知情人士說，即使必須負擔高額的戰爭險與更高的船員薪資，但每趟航程仍可能帶來數百萬美元的進帳。一位希臘船東坦言，風險的確極高，但海運本來就屬高風險行業。

然而，國際運輸工人聯盟（ＩＴＦ）祕書長柯頓批評，此刻將海員帶入荷莫茲海峽，等於將他們送入一個交火的戰區。

有些船東為了降低遇襲風險，紛紛關閉船舶自動識別系統（ＡＩＳ）或改為夜航，試圖藉此「偷渡」荷莫茲海峽和躲避伊朗攻擊。柯頓直言，這種做法很令人擔憂，根本拿船員的性命當賭注。