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伊朗拉攏陸俄 將持續封鎖荷莫茲

聯合報／ 記者張鈺琪、編譯盧思綸／綜合報導

伊朗外長阿拉奇十四日接受美國新聞頻道ＭＳ ＮＯＷ訪問時指稱，伊方將持續封鎖荷莫茲海峽，並正與中國大陸與俄羅斯進行「軍事合作」，他形容俄陸是伊朗「戰略夥伴」，三方合作涵蓋政治、經濟甚至軍事等層面。

阿拉奇表明，伊朗無意全面開放荷莫茲海峽，將持續封鎖。他也淡化美國十三日空襲伊朗哈格島軍事設施造成的影響。哈格島被稱為伊朗的石油生命線，該國約九成的原油出口經島上設施處理。

伊朗駐北京大使法茲利接受大陸媒體訪問指出，伊朗再也不會信任美國，現在不會、將來也不會尋求與美國談判。伊朗並準備與中國、俄羅斯、波斯灣地區國家及鄰國共同制定並實施一項集體安全計畫，彼此承諾共同生活在和平、安全與安寧中，促進地區和平與穩定。

大陸觀察者網昨日刊登法茲利的專訪。法茲利稱，美方在過去多次國際談判中失信，因此伊朗不再尋求與美國展開對話。伊朗將依據國際法行使自衛權，並已採取多項措施維護國家安全，包括限制荷莫茲海峽通行，直至該海峽的安全得到保障。

法茲利說，伊朗宗教與政治領袖遇害，將深深烙印在伊朗人民的記憶中。

談及美國與以色列的行動，法茲利表示，去年伊朗曾與美國進行五輪談判，希望達成協議，但在第六輪談判期間，以色列、美國對伊朗展開攻擊。這顯示美國從一開始就無意透過談判解決問題，在他看來，所謂對話是手段，美方真正目的是迫使其他國家按照其意志行事。

法茲利強調，美國試圖迫使伊朗在經濟、政治與軍事上向美國投降，並要求伊朗與美國的競爭對手切斷往來，但伊朗人民「永遠不會投降」。

針對伊朗關閉荷莫茲海峽，法茲利表示，荷莫茲海峽是重要的戰略通道，在當前戰爭狀態下，沒有人能保證該海域安全。他並指，美國與以色列可能攻擊往來船隻並嫁禍伊朗。

以色列 伊朗 美國 俄國 中國

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