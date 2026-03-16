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荷莫茲海峽狹窄 攔截伊朗攻擊高難度

聯合報／ 編譯廖振堯／綜合報導

華爾街日報十四日報導，美國總統川普雖想讓被伊朗封鎖的荷莫茲海峽重新開放，執行起來卻困難重重。有美國海軍官員直言，一旦美國及盟友的護航軍艦，進入這條狹窄海峽，伊朗無人機和反艦飛彈可能將這片海域變為美軍的「屠宰場」。

美軍除了考慮派軍艦進入荷莫茲海峽，風險最高的軍事選項則是出動地面部隊突襲或占據伊朗南部沿海地帶，但這需投入數千名步兵，戰鬥可能持續幾個月，還可能面臨伊朗困獸之鬥的反擊。

護航的軍艦要在海上掃雷，同時防範伊朗空襲與小型快艇組成的「蚊子艦隊」攻擊。有專家估計，每艘油輪可能需兩艘軍艦護航，或以十二艘軍艦護航五至十艘油輪組成的油輪船隊。鑒於該海峽的地形，想攔截伊朗飛彈與無人機的難度極高。

尤其除了軍艦，還需動用至少十二架ＭＱ─九「死神」無人機持續來回巡邏，這將消耗龐大的人力物力。根據英國倫敦的保險交易所「勞合社」資料數據，就算真的護航，受限可資運用的軍艦數量等因素，通航量也只有正常水準的一成，在這種低效率下，需為期數月才能消化目前波斯灣內滯留的六百多艘商船。

地面部隊的作戰，可能將從對伊朗海岸線實施大規模空襲展開，緊接著部隊將在伊南登陸，很可能由美軍陸戰隊在伊朗山區或地形崎嶇的地區發動兩棲攻擊，第一線指揮官將試圖摧毀伊朗無人機及飛彈發射器後盡快撤離。但伊朗也可能和美軍玩避免正面接觸的「貓捉老鼠」，待美軍離開後再回來。

五角大廈屆時可能以空襲壓制伊朗守軍，使他們遠離登陸的美軍部隊，但美國國務院前顧問白曼提到，若一開始美軍特種部隊的兵力就有限，那是否還需更多海、空軍部隊保護他們？

以色列 伊朗 美國 荷莫茲海峽

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