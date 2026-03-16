「美911部隊」赴中東 印太防禦出現缺口

紐約時報十四日報導，美國將駐沖繩第卅一陸戰隊遠征支隊（ＭＥＵ）二五○○人調往中東，以因應區域戰事。這使美軍在太平洋不再有快速反應部隊能因應台灣和朝鮮半島發生的潛在衝突，美軍在印太的防禦也出現缺口。

這支ＭＥＵ的任務是化解伊朗在荷莫茲海峽布設水雷的能力，可能執行奪島、掃除布雷前進據點等任務，這雖讓華府多了更容易出手的小規模軍事選項，但也可能升高衝突擴大的風險，稍有閃失，恐釀成災難性後果。

ＭＥＵ又被稱為「美國的九一一部隊」，曾派往戰區作戰、執行美國駐外使領館的人員撤離甚至打擊海盜。二○○一年美國入侵阿富汗時，第十五陸戰隊遠征支隊就是最早投入地面作戰的美軍之一。

美軍調動第卅一陸戰隊遠征支隊的關鍵原因，在於伊朗正加強對荷莫茲海峽的威脅。美軍空襲使伊朗海軍放棄大型船艦的作戰方式，改派快艇從靠近該海峽的群島出發布雷。

一位熟悉這支ＭＥＵ戰力的美國前官員說，它幾天後一到中東，美軍就可立即擁有後勤與空中支援的生力軍，突襲荷莫茲海峽附近的伊朗島嶼。

ＭＥＵ受美國軍方領導高層看重，能迅速投射兵力及車輛等載具上岸，也能執行反無人機任務，並為油輪等商船護航。

ＭＥＵ通常搭配船艦作戰，包括一艘兩棲突擊艦，可搭載ＭＶ─廿二「魚鷹」傾斜旋翼機、直升機及Ｆ─卅五匿蹤戰機。其他船艦則搭載陸戰隊員、火砲和兩棲突擊車。

上述美國前官員還說，隨著一支美國東岸的ＭＥＵ支援對委內瑞拉的軍事行動，以及第卅一陸戰隊遠征支隊部署中東，美軍手邊將不再有能迅速支援太平洋軍事行動的快速反應部隊。尤其美方已將「愛國者」飛彈防禦系統與「反飛彈系統終端高空防衛系統」（薩德）從南韓抽調至中東。