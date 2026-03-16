和戰喊話 伊朗：美以空襲 伊拒停火

美國總統川普十四日接受美媒訪問時說，伊朗雖已釋出停火談判意願，但現階段伊方提出的條件仍不夠好，暫不急著達成協議。但伊朗昨天再度發動攻勢，兩位伊朗高官說，除非美以停止空襲，伊方將拒絕停火。

伊朗塔斯尼姆通訊社十五日報導，伊朗新一波攻勢使用高超音速飛彈和無人機，襲擊駐阿聯迪哈夫拉的美空軍基地。阿聯十五日上午傳飛彈攻擊，當局呼籲居民待在安全地點。

伊襲擊以國 波及美國領事官邸

巴格達的美國駐伊拉克大使館十四日受到開戰以來第二次攻擊，已更新安全警報，敦促美國公民立即離開伊拉克，但鑒於伊朗及其親近的民兵組織正大肆攻擊巴格達中部、使館林立的「綠區」，不應前往大使館或美國駐阿比爾的總領事館。當天一枚被攔截的伊朗飛彈，其碎片擊中美國駐以色列耶路撒冷領事的官邸。

位於伊拉克巴格達的美國大使館十四日遇襲，當天可見黑煙從該使館建築竄出。美聯社

伊朗外長阿拉奇十四日指控，美國十三日利用阿拉伯聯合大公國境內地點攻擊伊朗石油樞紐哈格島。德黑蘭十四日並警告，阿聯杜拜的傑貝阿里港、阿布達比哈利法港及富吉拉港附近居民應立即撤離。美聯社報導，這是開戰後，伊朗首次公開威脅鄰國的非美國資產。

川普十四日則向美國國家廣播公司（ＮＢＣ）說，美方已徹底摧毀哈格島，但也許還會再打幾次，「純粹好玩」。他並說，「伊朗想達成協議」，但他們提出的任何條件都必須「非常具體」；但他未對此多做詳述。

川普邀海峽護航 5國均未承諾

川普十四日敦促中國大陸、法國、英國、日本和南韓派軍艦至荷莫茲海峽護航，但這五國十五日均未明確做出承諾。

川普還質疑伊朗新任最高領袖穆吉塔巴是否尚在人世。他說，「到現在沒人能證明他現身。我聽說他已不在了」，若還活著，最明智的做法就是投降。但川普坦言，此一死訊只是傳聞。川普也說，「現在還活著的人，有些會成為伊朗未來很好的領袖」，但不願表態他是否支持特定人選，也不願透露是否已有所接觸。

美能源部長：幾周內結束衝突

美國能源部長萊特十五日接受美國廣播公司（ＡＢＣ）訪問說，伊朗衝突勢必在「未來幾周」結束，甚至可能更快，石油供給將反彈，進而降低能源價格。

阿拉奇十四日向美國新聞頻道ＭＳ ＮＯＷ說，穆吉塔巴「沒問題」且將履行職責；若伊朗石油和能源基礎設施遇襲，將打擊任何美企在中東擁有或持股的能源基礎設施；美國十三日晚間對哈格島等地的攻擊，伊朗必將做出回應。