聽新聞
0:00 / 0:00

黎巴嫩：以色列與真主黨作戰兩週 已釀850人死亡

中央社／ 貝魯特15日綜合外電報導

黎巴嫩衛生部今天表示，在以色列與黎巴嫩激進組織真主黨（Hezbollah）作戰的兩週期間，以色列的攻擊已導致黎巴嫩境內850人喪生。

法新社報導，衛生部聲明指出，死者包括66名女性、107名兒童及32名醫護人員，另有2105人受傷。

以色列兩週前聯手美國伊朗發動空襲後，目前也在黎巴嫩南部的第2戰線，對抗黎巴嫩真主黨。

黎巴嫩國營媒體及政府稍早表示，南部多地昨夜至今晨遭遇的空襲，造成至少4人死亡。

真主黨是「抵抗軸心」（Axis of Resistance）一員，這個聯盟由伊朗在中東各地支持的團體組成，巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）也在其中。

哈瑪斯消息人士匿名告訴法新社，以色列今晨對黎巴嫩南部錫登地區（Sidon）發動的空襲，造成哈瑪斯官員塔哈（Wissam Taha）死亡。

這座沿海城市擁有黎巴嫩最大的巴勒斯坦難民營。以色列近幾個月曾攻擊該地區，稱目標是哈瑪斯。

伊朗 巴勒斯坦 醫護人員 以色列 美國

延伸閱讀

革命衛隊矢言追殺內唐雅胡 以色列稱開始空襲伊朗西部

美駐巴格達使館遭攻擊前不久 親伊朗武裝據點遇襲3死

伊朗反擊… 阿聯石油樞紐遭襲 以嗆戰爭持續到必要之時

馬克宏：黎巴嫩願與以色列直接對話 可在巴黎談判

相關新聞

美國駐以色列領事官邸遭伊朗飛彈碎片擊中 暫未傳傷亡

路透15日引述以色列媒體報導，一枚被擊落的伊朗飛彈碎片擊中美國駐以色列領事使用的一棟住宅建築。

夜間關定位硬闖荷莫茲！10艘希臘船「駛進敵人浴缸」船東日賺千萬暴利

路透引述海事情報機構指出，美軍2月28日對伊朗開戰後，至少12艘油輪與貨船為了數百萬美元暴利，鋌而走險穿越布有水雷與飛彈威脅的荷莫茲海峽；其中10艘為希臘業者營運，2艘為中國業者營運。希臘航運人士直言，在美伊海上戰事升高、海峽實質封鎖之際硬闖這條航道，「就像進入敵人的浴缸」。

日本不排除派軍艦護航荷莫茲！坦言有1難題 南韓立場曝光

美國總統川普14日點名呼籲中國、法國、日本、南韓、英國等國派遣軍艦，協助維護荷莫茲海峽航行安全。日韓政府相關人士15日均未正面拒絕，但態度審慎。日本強調是否派艦須由日方自行判斷，但坦言面臨極高法律門檻；南韓稱尚未接獲美方正式要求，若後續收到請求，將先釐清任務目的與條件，再評估是否回應。

「美911部隊」赴中東 印太防禦出現缺口

紐約時報十四日報導，美國將駐沖繩第卅一陸戰隊遠征支隊（ＭＥＵ）二五○○人調往中東，以因應區域戰事。這使美軍在太平洋不再有快速反應部隊能因應台灣和朝鮮半島發生的潛在衝突，美軍在印太的防禦也出現缺口。

護航海峽 美「不情願盟友」推三阻四

美國總統川普十四日要中國大陸、法、日、南韓、英派軍艦赴荷莫茲海峽護航，其中陸英法是聯合國安理會常任理事國。被點名國家多未正面回應。

荷莫茲海峽狹窄 攔截伊朗攻擊高難度

華爾街日報十四日報導，美國總統川普雖想讓被伊朗封鎖的荷莫茲海峽重新開放，執行起來卻困難重重。有美國海軍官員直言，一旦美國及盟友的護航軍艦，進入這條狹窄海峽，伊朗無人機和反艦飛彈可能將這片海域變為美軍的「屠宰場」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。