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中東局勢衝擊油價 菲律賓民眾生活壓力增

中央社／ 馬尼拉15日專電

中東局勢持續衝擊全球能源市場，菲律賓燃料價格預料將出現美國以色列伊朗開戰後的第3波上漲，公共交通工具的營運成本與民眾的生活壓力恐進一步增加。

美國與以色列2月28日聯手轟炸伊朗首都德黑蘭後，國際油價劇烈波動。菲律賓國內油價已於3月3日與3月10日兩度調整，其中各地柴油價格累計上漲至少每公升20披索（約新台幣10.7元），汽油價格則上漲約9至15披索。

業界預測，下週柴油價格每公升可能再漲大約19至22披索，汽油則可能再漲14至17披索左右。若預測成真，柴油價格可能飆破每公升100披索（約新台幣53.8元），汽油價格也可能上看每公升90披索（約新台幣48.5元）。

對許多公共運輸業者而言，油價上漲不斷壓縮微薄的收入。一位多元化計程車司機告訴中央社，燃料成本持續上升，辛苦賺來的收入幾乎都花在加油上，正考慮暫時停工。

另一方面，在長途客運業者的壓力之下，陸路運輸特許監管局（LTFRB）今天批准省際公共巴士票價上漲。此外，政府也推出三輪車司機加油補助措施，以減輕其營業的負擔。

在菲律賓國會，參議院與眾議員正快馬加鞭，通過法案授權總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）減徵石油產品貨物稅（excise tax）。一位眾議員估計，暫停徵收相關貨物稅，每公升油價可望下降10披索之多。

能源部（DOE）及貿工部（DTI）則呼籲民眾檢舉哄抬油價的加油站，以及操縱民生必需品價格的商家。

為因應能源價格飆升帶來的壓力，小馬可仕政府已自3月9日起在部分政府機關實施每週4天工作制，以降低政府辦公大樓用電量，同時減少公務員通勤所需燃料。

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