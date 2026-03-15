反擊起手式 伊朗攻擊阿聯意在重挫美以安全軸心

伊朗昨天呼籲民眾撤離阿聯3大港，今早海灣國家也發布遭攻擊消息。中東地區專家指出，阿聯與美、以長期的密切合作關係，卻在這場美、以對伊戰爭中，成為海灣國家中遭攻擊最密集的目標國。

自2月底美、以聯手與伊朗爆發衝突至今，伊朗已向阿拉伯聯合大公國發射超過1800枚飛彈與無人機，攻擊規模高於對其他任何國家的行動。駐約旦台北經濟文化辦事處長楊心怡告訴中央社記者，阿聯第一大商業城杜拜緊鄰波斯灣海岸線，等於是面向伊朗第一排，因此首當其衝受到攻擊，波及也最嚴重。

伊朗甚至在14日呼籲民眾從阿聯3大港口撤離，並表示這些地點將可能成為被攻擊目標，同時，也指責美國利用阿聯的港口和碼頭，來攻擊伊朗石油出口主要終端設施「哈格島」（Kharg Island）。海灣國家也在15日早上，發布再次受到伊朗襲擊的消息。

Monocle雜誌海灣地區駐杜拜記者拉希德（InzamamRashid）表示，阿聯與伊朗之間僅隔一條55公里長的「荷莫茲海峽」（Strait of Hormuz），兩國長期以來處於一種微妙的關係。拉希德直指，這層「地緣政治」關係便是阿聯成為此次衝突下伊朗首要反擊目標的原因。

拉希德提到，阿聯是海灣地區第一個與以色列正式建交的國家之一，雙方於2020年簽署「亞伯拉罕協議」（Abraham Accords）。因此，阿聯被伊朗視為「美以安全軸心」的一環。

位於阿布達比的「巴爾西利國際事務學院」（Balsillie School of International Affairs）研究員坎農（Brendon J Cannon）也直言：「就德黑蘭的觀點而言，阿聯是他們在海灣阿拉伯國家中的頭號敵人。」

埃及籍「伊」姓前外交體系知情人士14日向中央社記者指出，阿聯與美國及以色列有密切戰略合作關係，且居於海灣地區金融與航空樞紐重要地位，因此成為伊朗飛彈與無人機攻擊最密集的海灣目標之一。

伊姓人士分析，伊朗襲擊阿聯的目的並非僅是單純的軍事對抗，而是先動搖阿聯的經濟和安全，削弱美國在海灣地區的信用，以迫使美國在當地的盟友重新考慮區域結盟，因為美國無法為他們提供絕對安全。

伊姓人士進一步分析，伊朗攻擊阿聯有3大意義和價值。首先，阿聯的經濟與生活方式向來被視為追隨美國標準的典範，尤其是杜拜。因此將其作為攻擊目標之一，如同向世人展示：「短短幾分鐘內，我們就可以摧毀他們所建構的安全假象和生活方式。」

第2個意義是，阿聯也是以色列在海灣地區的主要情報中心，比方這次被擊中的費爾蒙酒店（Fairmont），以色列情報機構「摩薩德」在當地十分活躍；阿聯也同時是美國在海灣地區中的經濟和軍事要地。因此，襲擊這些地點，等同直接打擊敵對勢力的據點。

第3是阿聯與沙烏地阿拉伯的區別。伊朗會避免與沙烏地阿拉伯發生直接的衝突，因為沙國國土遼闊、經濟實力強勁；而阿聯的經濟安全架構相對較脆弱，更易受到此類攻擊的影響。

伊姓人士另觀察到，伊朗對阿聯的攻擊模式帶有規律和克制。首先是「目標升級」，先從美、以軍事基地開始，再轉向據稱有美方人員及摩薩德活動的豪華酒店，最後到大型民用基礎設施（如機場和港口）。

而且為留出談判空間，伊朗在襲擊行動中，會刻意只製造極有限的傷亡，目標是破壞阿聯的經濟與政治穩定， 塑造出杜拜不再安全的印象，而非製造大規模流血事件。

伊姓人士分析，當杜拜不再是全球資金安全可靠的投資重地後，勢必動搖全球富人的投資信心，包括許多美國資金在內的外資極有可能被套牢而求售無門，或是急踩煞車，將嚴重影響阿聯的經濟地位。

他舉例，美國總統川普所擁有的川普集團在杜拜有2項大型建案有可能直接遭受波及。一是杜拜川普大樓（Dubai Trump Tower），標榜奢華與創新，第一階段於2025年起施工，屬於川普酒店和川普品牌住宅大廈複合型房地產。

另一項杜拜建案是位於杜拜達馬克山丘（DAMACHills）的川普國際高爾夫俱樂部（Trump InternationalGolf Club），2017年已開幕營運。

除了動搖投資信心之外，伊朗之所以選擇阿聯作為目標，伊姓人士更直指與伊朗在當地的深度情報網路密不可分。

他說，依各種情報顯示，大量伊朗人在阿聯，特別是杜拜的各個經濟領域工作，從房地產銷售到酒店管理。這種廣泛存在，為伊朗提供了寶貴的情報，包括掌握當地人員流動的資訊。而這種情報網路在其他限制較多的海灣國家則難以實現。

近期，阿聯下令關閉一個伊朗僑民俱樂部，並要求縮編伊朗駐杜拜領事館和阿布達比大使館的人員配置。伊姓人士說，這些跡象已顯示，阿聯政府已意識到來自伊朗的安全威脅。

對於未來的局勢，伊姓人士提出兩種可能性。一是伊朗會繼續以攻擊施壓，而這種長時間攻擊造成的經濟與安全損害，將足以摧毀阿聯目前的經濟模式。因此，阿聯有可能會在這種壓力下，被迫與伊朗達成某種協議以求生存。

只是，不論是直接談判，或是透過第三方斡旋，伊姓人士認為，都已動搖阿聯對美國「保鏢」角色的信心。