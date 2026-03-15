伊朗外長稱中俄持續協助德黑蘭 軍事合作未停

伊朗外交部長阿拉奇表示，在伊朗與美國及以色列交戰之際，中國仍持續提供德黑蘭協助；他數天前才證實，俄羅斯也在幫助伊朗。根據阿拉奇的說法，伊朗與中俄的軍事合作仍持續進行。

「紐約郵報」（New York Post）報導，阿拉奇（Abbas Araghchi）接受MS Now訪問時指出：「俄羅斯與中國是我們的戰略夥伴，我們過去一直有密切合作，現在也仍持續進行，其中包括軍事合作。」

作為美國兩大主要對手，中國和俄羅斯被指控在美軍發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）期間，向伊朗提供有關美國軍事資產位置的情報。

阿拉奇日前在美國國家廣播公司（NBC）電視新聞訪談節目「會晤新聞界」（Meet the Press）表示：「伊朗與俄羅斯的軍事合作並不是什麼新鮮事，這不是秘密。」

阿拉奇說，他不會透露伊朗從中俄獲得何種軍事協助的細節，但形容與兩國具有「良好合作關係」。

俄羅斯協助伊朗的消息，顯然與克里姆林宮官員對美方的保證互相矛盾。

美國總統川普（Donald Trump）的特使魏科夫（Steve Witkoff）先前告訴財經媒體CNBC，俄羅斯政府高層本月9日與川普通話時保證，俄方並未向伊朗提供情資。