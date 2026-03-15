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美能源部長萊特：伊朗衝突幾周內勢必結束 石油供給將反彈

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美能源部長萊特：伊朗衝突幾周內勢必結束 石油供給將反彈

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
美國能源部長萊特11日在華府發言。法新社
美國能源部長萊特11日在華府發言。法新社

路透和美國廣播公司（ABC）15日報導，美國能源部長萊特當天接受ABC訪問時說，伊朗衝突「肯定」會在未來幾周結束，甚至可能更快，石油供給將反彈，進而降低能源價格。

萊特在ABC節目「本周」說，「我認為這場衝突肯定會在未來幾周內結束。可能會更快，但衝突肯定會在未來幾周內結束」。

萊特說，美國人應預期未來幾周汽油價格將下降，但此事無法保證，「戰爭中沒任何保證。要撐過這次短期痛苦，以到達更美好的處境」。

萊特此前曾說，美國海軍「相當可能」能護送油輪通過荷莫茲海峽，但他15日說，海軍還未準備好執行此類任務。 

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