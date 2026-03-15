聽新聞
0:00 / 0:00
美能源部長萊特：伊朗衝突幾周內勢必結束 石油供給將反彈
路透和美國廣播公司（ABC）15日報導，美國能源部長萊特當天接受ABC訪問時說，伊朗衝突「肯定」會在未來幾周結束，甚至可能更快，石油供給將反彈，進而降低能源價格。
萊特在ABC節目「本周」說，「我認為這場衝突肯定會在未來幾周內結束。可能會更快，但衝突肯定會在未來幾周內結束」。
萊特說，美國人應預期未來幾周汽油價格將下降，但此事無法保證，「戰爭中沒任何保證。要撐過這次短期痛苦，以到達更美好的處境」。
萊特此前曾說，美國海軍「相當可能」能護送油輪通過荷莫茲海峽，但他15日說，海軍還未準備好執行此類任務。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。