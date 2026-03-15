伊朗戰爭未見止息 對環境衝擊一次看

中東戰爭今天進入第16天，從出動戰機空襲使用的燃料到儲油設施燃燒產生的刺鼻濃煙，這場衝突正對環境與氣候造成衝擊。以下是法新社訪問專家後，彙整戰時易遭忽視的環境代價。

●轟炸機與戰機

倫敦大學瑪麗皇后學院（Queen Mary University ofLondon）講師奈馬克（Benjamin Neimark）指出，美國和以色列軍機飛抵波斯灣（Persian Gulf）對伊朗執行任務，過程中消耗大量燃料。

他受訪表示，全天候部署匿蹤轟炸機與戰鬥機，會排放大量溫室氣體到空氣中，「美國海軍也部署了規模龐大的艦隊，預估將會進行遠程作戰一段時間」。

奈馬克指出，這代表需要為船艦上數量可觀的美軍供應食宿，使他們日以繼夜工作，「這些海上城市需要能源」。許多大型航艦已採用核動力，有部分電力仍仰賴會排放污染物質的柴油發電機。

許多專家評估戰爭對環境造成的整體衝擊時，會將武器與爆裂物製造及戰後重建的努力納入考量。

刊登於同儕評閱期刊「共同的地球」（One Earth）其中一篇研究指出，加薩衝突估產生3300萬噸二氧化碳當量，堪比760萬輛燃油車排放量或約旦這類國家一整年的排放量。

另據「戰爭溫室氣體核算倡議」（Initiative on GHGAccounting of War）估算，俄烏戰爭已產生逾3億噸額外排放，相當於法國全年的總排放量。這份數據涵蓋軍事行動、重建工程、森林大火及飛機繞行較遠路徑等。

●氣候成本

這場衝突發生在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），這是石油和天然氣供應的咽喉要道，對仰賴波灣能源的全球市場至關重要。

奈馬克指出，載運高度易燃燃料、航經荷莫茲海峽的船隻，及該區域內的煉油廠和儲存設施，「全都是這場戰爭的（攻擊）目標，顯然這次衝突不同以往」。

他說：「我們已目睹許多煉油廠遇襲起火燃燒，產生的毒焰不僅致命，更對氣候造成嚴重破壞。」

在1990年代第一次波灣戰爭（Gulf War）中，科威特油井遇襲起火燃燒，耗費數月才撲滅，據估算釋放約1.3億至4億噸二氧化碳當量。

●連鎖效應

2月28日美國與以色列聯手空襲伊朗後，除了牽動國際油價持續上漲，也使各界再次關注全球追求更潔淨和環境友善能源的腳步。

來自巴黎智庫永續發展暨國際關係研究所（IDDRI）的魯丁格（Andreas Rudinger）表示，戰爭造成的經濟連鎖效應，使決策官員「面臨平抑能源價格和推動氣候行動的雙重壓力」。

面對能源價格飆漲，歐洲聯盟（EU）面臨外界要求放寬排放交易規範的壓力，其他國家政府則採取措施保障民生能源需求。

魯丁格認為可從不同角度切入，「單純以經濟角度來看…化石燃料飆漲，使脫碳和電動化方案的魅力大增」。例如，俄羅斯入侵烏克蘭後歐洲能源價格大漲，使歐洲家庭安裝熱泵（heat pump）的普及率升高。

●汙染風險

專家表示，除了氣候隱憂，對能源設施、油輪及軍事目標發動空襲，也會污染周遭空氣與水質，還會使有毒化學物質大幅擴散至遠處。例如，伊朗首都德黑蘭的儲油設施近日遇襲起火燃燒，使周遭區域籠罩在有毒黑煙中。

法國國際暨戰略關係研究所（IRIS）研究員朱爾德（Mathilde Jourde）表示，核能、軍事與能源目標一旦遇襲，將對當地空氣、水及土壤造成「極嚴重的污染」後果。

衝突與環境觀察組織（Conflict and EnvironmentObservatory，CEOBS）主任維爾（Doug Weir）告訴法新社：「我們目前只是初步了解情況，但已見到伊朗及其鄰國有數以百計設施受損，對民眾和環境構成污染風險。我們特別關心受損的油氣基礎設施、軍事設施，以及波灣的敏感海洋生態環境。」