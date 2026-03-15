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美國駐以色列領事官邸遭伊朗飛彈碎片擊中 暫未傳傷亡
路透15日引述以色列媒體報導，一枚被擊落的伊朗飛彈碎片擊中美國駐以色列領事使用的一棟住宅建築。
上述報導未立即提供更多相關細節。土耳其媒體「土耳其日報」同日報導，遇襲的美國領事官邸位於耶路撒冷，暫未傳出傷亡。
另據以色列時報引述該國救護組織「紅色大衛之星」最新消息，伊朗最近一次對以色列中部發動的飛彈襲擊，已造成至少2人受傷。
以色列外交部長薩爾15日說，以色列和美國有共同決心，將繼續與伊朗作戰直到兩國實現目標。
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