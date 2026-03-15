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烏克蘭派專家助中東防伊朗無人機 盼獲資金技術當回報

中央社／ 基輔15日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社）
烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社）

在烏克蘭政府派專家前往中東國家後，總統澤倫斯基表示，烏克蘭方面希望獲得資金和技術，作為協助中東國家防禦伊朗自殺式無人機的回報。

路透社今天報導，澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）告訴記者，烏方派赴中東的3個團隊，每一團皆由數十人組成，他們將進行專業評估，並示範無人機防禦的運作方式。

波斯灣國家為應對伊朗攻擊型無人機，消耗大量防空飛彈，已尋求烏克蘭提供擊落無人機方面的專業經驗。

烏克蘭幾乎每晚都在利用各種武器，包括較便宜的小型無人機或干擾裝置，來擊落俄羅斯無人機。

澤倫斯基曾說，目前全球已有近十個國家就如何應對這類攻擊，向烏克蘭尋求協助。他本週稍早表示，已派團隊前往卡達、阿拉伯聯合大公國及沙烏地阿拉伯。

另有官員透露，烏克蘭專家也曾前往位於約旦的美軍基地。

澤倫斯基還說，「這跟參與行動無關，我們沒有在跟伊朗打仗」，烏方所做的事情是關於「保護」，以及「我方就如何應對（伊朗研發的）見證者（Shahed）無人機所做的徹底且全面評估」。

他表示，烏克蘭能從協助中獲得什麼回報，仍有待討論，「老實說，對我們而言，目前技術和資金都很重要」。

澤倫斯基也提到，他不確定烏克蘭是否會與美國簽署無人機合作協議。數個月來，烏方一直尋求達成這項協議。

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