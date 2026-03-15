打擊通敵者 伊朗媒體：至少20名與以色列合作嫌犯被捕

中東戰爭進入第16天，伊朗當地媒體今天報導，當局在國內西北部逮捕至少20名嫌犯，懷疑他們與以色列合作。

伊朗半官方媒體法斯通訊社（Fars）引述西亞塞拜然省（West Azerbaijan）檢察官馬吉迪（HosseinMajidi）的話指出，這些逮捕行動是在突擊與以色列有關的網路時進行的。

報導稱，「有20人被逮捕並拘留」，發現他們將「軍事、執法與受保護地點的資訊」傳送給以色列。

另外，當地媒體報導，政府近期在全國展開大規模突擊行動，逮捕數百名涉嫌與以色列和美國合作的人士。

美國和以色列在2月28日聯手對伊朗發動空襲，當時造成伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）身亡，引發伊朗方面的報復行動。