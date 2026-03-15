革命衛隊矢言追殺內唐雅胡 以色列稱開始空襲伊朗西部

以色列聯手美國打擊伊朗的戰爭還在持續中，伊朗革命衛隊今天矢言全力追殺以色列總理內唐雅胡（BenjaminNetanyahu），以軍則表示開始大規模攻擊伊朗西部。

法新社報導，革命衛隊（Revolutionary Guards）在其網站「賽帕新聞」（Sepah News）表示：「只要這名殺害兒童的罪犯還活著，我們就會繼續全力追殺他。」

以色列軍方隨後表示，今天開始對伊朗西部發動大規模空襲。

以軍在聲明中指出：「不久前，以色列國防軍（IDF）開始一波大規模空襲，目標鎖定伊朗恐怖政權在伊朗西部的基礎設施。」

中東戰事進入第3週，在伊朗揚言擴大攻勢後，波斯灣阿拉伯國家今天通報，又面臨新的飛彈與無人機攻擊。

美聯社報導，巴林、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國今天都警告居民，他們正努力攔截來襲的飛彈與無人機。就在昨天，伊朗要求民眾撤離阿聯3大港口，首度威脅鄰國的非美國資產。

阿聯及其他設有美軍基地的波斯灣國家均否認允許美方利用其領土或空域，對伊朗展開軍事行動。

伊朗之前指控美國利用阿聯「港口、碼頭及藏身處」，對伊朗的哈格島（Kharg Island）發動攻擊，但未提出證據。哈格島為伊朗石油出口主要終端設施的所在地。

美國總統川普（Donald Trump）昨天則揚言將進一步攻擊哈格島石油出口樞紐，並呼籲盟國派遣軍艦，以確保荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）這一全球能源供應要道的安全。

路透社報導，川普昨天告訴國家廣播公司新聞網（NBC News），美方空襲已「徹底摧毀」島上大部分地區，並警告還會進行更多空襲，「我們可能還會再打幾次，只是為了好玩」。

根據美聯社，伊朗的攻擊已在波斯灣國家造成至少12名平民喪生，其中大多為移工。紅十字國際委員會（ICRC）則表示，伊朗境內目前已有超過1300人身亡。

以色列方面，根據該國救護組織「紅色大衛之星」（Magen David Adom）的說法，有12人傳出死於伊朗飛彈攻擊。

自戰爭爆發以來，美軍至少已有13人喪生，其中7人在戰鬥中殉職，另外6人則是在上週伊拉克一場墜機事故中身亡。