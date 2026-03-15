印度官員：新德里尋求更多滯留船隻通行荷莫茲海峽

伊朗近日罕見放行2艘印度籍油輪通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）後，印度外交部發言人今天表示，當局正尋求使滯留海峽西側的22艘印度籍船隻安全通行。

印度稍早表示，2艘懸掛印度國旗、載有液化石油氣（LPG）的運輸船已順利通過荷莫茲海峽，駛往印度西部的港口。

路透社報導，印度外交部發言人賈斯瓦（RandhirJaiswal）在記者會上指出，新德里當局與波斯灣合作理事會（Gulf Cooperation Council）、伊朗、美國及以色列等中東主要相關方保持聯繫，積極傳達自身優先考量，特別是能源安全方面。

伊朗駐印度大使法塔里（Mohammad Fathali）在新德里參加「今日印度」（India Today）電視台主辦的論壇時表示，德黑蘭已允許部分印度船隻通行荷莫茲海峽。

印度港口、船務與水道部特別秘書辛哈（RajeshKumar Sinha）在新德里一場記者會中表示，滯留荷莫茲海峽的22艘印度籍船隻，包含4艘油輪、6艘LPG運輸船以及1艘液化天然氣（LNG）運輸船。

自美國與以色列聯合對德黑蘭展開轟炸行動以來，伊朗當局基本上已封鎖荷莫茲海峽。全球約20%的石油及海運LNG經由荷莫茲海峽運輸。

這個封鎖導致印度面臨數十年來最嚴峻的「斷氣」危機，為保障民生用氣，當局開始切斷工業用氣供應。

賈斯瓦補充說，印度也正設法敦促金磚國家（BRICS）就中東衝突議題凝聚共識。