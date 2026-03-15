快訊

經典賽／「我們一直是強權」 委國教頭不支薪帶隊：世上最開心的人

獨／撐不住了？「這外商產險」擬撤台 在台逾25年畫句點

柯文哲首度鬆口談「橘子」滯外未歸 「看李文宗那樣誰要呆呆回來被關」

聽新聞
0:00 / 0:00

印度官員：新德里尋求更多滯留船隻通行荷莫茲海峽

中央社／ 新德里14日綜合外電報導

伊朗近日罕見放行2艘印度籍油輪通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）後，印度外交部發言人今天表示，當局正尋求使滯留海峽西側的22艘印度籍船隻安全通行。

印度稍早表示，2艘懸掛印度國旗、載有液化石油氣（LPG）的運輸船已順利通過荷莫茲海峽，駛往印度西部的港口。

路透社報導，印度外交部發言人賈斯瓦（RandhirJaiswal）在記者會上指出，新德里當局與波斯灣合作理事會（Gulf Cooperation Council）、伊朗、美國以色列等中東主要相關方保持聯繫，積極傳達自身優先考量，特別是能源安全方面。

伊朗駐印度大使法塔里（Mohammad Fathali）在新德里參加「今日印度」（India Today）電視台主辦的論壇時表示，德黑蘭已允許部分印度船隻通行荷莫茲海峽。

印度港口、船務與水道部特別秘書辛哈（RajeshKumar Sinha）在新德里一場記者會中表示，滯留荷莫茲海峽的22艘印度籍船隻，包含4艘油輪、6艘LPG運輸船以及1艘液化天然氣（LNG）運輸船。

自美國與以色列聯合對德黑蘭展開轟炸行動以來，伊朗當局基本上已封鎖荷莫茲海峽。全球約20%的石油及海運LNG經由荷莫茲海峽運輸。

這個封鎖導致印度面臨數十年來最嚴峻的「斷氣」危機，為保障民生用氣，當局開始切斷工業用氣供應。

賈斯瓦補充說，印度也正設法敦促金磚國家（BRICS）就中東衝突議題凝聚共識。

美國 新德里 液化石油氣 以色列 伊朗

延伸閱讀

伊朗外長：除了美以及其盟國 所有船隻可通過荷莫茲海峽

伊朗開條件 油輪想通過荷莫茲海峽...先用人民幣交易

封鎖下的罕見例外？2艘印度籍油輪懸掛國旗 順利通過荷莫茲海峽

川普鬆綁俄油禁令 發布30天許可證 油價不為所動

相關新聞

夜間關定位硬闖荷莫茲！10艘希臘船「駛進敵人浴缸」船東日賺千萬暴利

路透引述海事情報機構指出，美軍2月28日對伊朗開戰後，至少12艘油輪與貨船為了數百萬美元暴利，鋌而走險穿越布有水雷與飛彈威脅的荷莫茲海峽；其中10艘為希臘業者營運，2艘為中國業者營運。希臘航運人士直言，在美伊海上戰事升高、海峽實質封鎖之際硬闖這條航道，「就像進入敵人的浴缸」。

中東戰爭第15天／川普籲各國派艦護航 最新發展一次看

中東戰爭今天進入第15天，美國總統川普再次呼籲各國協助確保穿越荷莫茲海峽這一關乎全球能源運輸的重要航道的航運安全。此外，...

日本不排除派軍艦護航荷莫茲！坦言有1難題 南韓立場曝光

美國總統川普14日點名呼籲中國、法國、日本、南韓、英國等國派遣軍艦，協助維護荷莫茲海峽航行安全。日韓政府相關人士15日均未正面拒絕，但態度審慎。日本強調是否派艦須由日方自行判斷，但坦言面臨極高法律門檻；南韓稱尚未接獲美方正式要求，若後續收到請求，將先釐清任務目的與條件，再評估是否回應。

澤倫斯基：俄國供應無人機給伊朗 對付美國以色列

烏克蘭總統澤倫斯基在今天播出的CNN專訪片段中表示，俄羅斯正向伊朗提供「見證者」（Shahed）無人機，用於對付美國和以...

因美軍分兵中東而對台灣動武？專家分析「習近平不會趁虛而入」

華爾街日報報導，美國總統川普接連對中國大陸盟友委內瑞拉和伊朗掀戰，近來更重啟貿易調查恐加徵關稅，種種舉措加深北京對華府的不信任，強化中國國家主席習近平認定美國是危險的超級強權，最終將損害北京在國際的利益，因而採取更強硬應對。

油價將續漲？陸學者：荷莫茲危機不會持續太久的

伊朗封鎖荷莫茲海峽導致近期國際油價飆漲，不過大陸西北大學中東研究所副所長、伊朗研究中心主任李福泉認為，綜合各類因素來看，荷莫茲海峽危機整體不會持續太久。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。