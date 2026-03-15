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油價將續漲？陸學者：荷莫茲危機不會持續太久的

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
李福泉14日分析指出，美國與以色列對伊朗的軍事打擊，客觀上反而促成伊朗最高領袖順利交。（路透）
李福泉14日分析指出，美國與以色列對伊朗的軍事打擊，客觀上反而促成伊朗最高領袖順利交。（路透）

伊朗封鎖荷莫茲海峽導致近期國際油價飆漲，不過大陸西北大學中東研究所副所長、伊朗研究中心主任李福泉認為，綜合各類因素來看，荷莫茲海峽危機整體不會持續太久。

在伊朗最高領袖哈米尼遭斬首後，哈米尼之子穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）3月9日接替其父出任伊朗最高領袖。在陸媒《觀察者網》登出的專訪中，李福泉表示，此次美以軍事打擊對伊朗影響重大，且意外促成了最高領袖的順利交接。

因為原本小哈米尼的個人聲望明顯無法與他的父親相比，但美國以色列的打擊，意外地為伊朗創造了實現領袖繼承的良好時機。

李福泉說，如果是在和平時期，小哈米尼的繼任一定會受到更多的質疑，但現在卻有了不同的形勢。一方面是大家都需要最高領袖，需要一個共同的領導；另一方面更重要的是，他的父親是為國家犧牲成為烈士，大家會給予他同情。

對於小哈米尼在12日的演說中表示，伊朗將持續封閉荷莫茲海峽，以此作為 「施壓敵人的工具」。李福泉表示，在當前局勢下，伊朗此前提出的驅逐美國和以色列大使的要求顯然完全不具備實現的可能性，特別是驅逐美國大使更加不可能。

他認為，荷莫茲海峽危機何時平息，根本上取決於美以伊三方軍事衝突的後續發展。對伊朗而言，能否持續衝突，取決於其戰時飛彈與無人機的供應能力及持續作戰能力。

李福泉指出，當前局勢已十分明朗：川普繼續對伊朗實施軍事打擊的意願持續減弱。由於美國國內壓力持續上升，民眾反戰情緒強烈，川普繼續投入巨資維持戰事的動力顯著不足。從近期川普的表態中可以明顯看出，他宣布結束戰事的時間點日益臨近。

李福泉說，即便對伊朗而言，其相關行動引發事實上封鎖海峽的結果，也使其承受的國際壓力與爭議持續擴大，畢竟包括中國在內的多數國家，都不希望國際油價出現大幅上漲。目前導致戰事難以快速結束的阻力，主要來自以色列。

李福泉稱，幾十年來，以色列一直希望借助美國徹底摧毀伊朗軍事能力，獲得更穩固的安全。但以色列的訴求最終無法長期扭轉軍事衝突的走向。因此綜合各類因素來看，他預期，荷莫茲海峽危機整體不會持續太久。

川普 哈米尼 荷莫茲 以色列 伊朗 美國

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